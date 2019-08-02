Андрей Гайдулян рассказал, что помогло ему справиться с раком
Актер Андрей Гайдулян рассказал, каким образом он справился с раком. Страшный диагноз — вторая стадия лимфомы Ходжкина — ему поставили в 2015 году.
Новые подробности стали известны во время программы «Судьба человека», героиней которой стала коллега Гайдуляна по съемкам — Валентина Рубцова. Вместе они вспомнили, через что пришлось пройти артисту. В частности, Гайдулян перестал читать новости про себя, потому что это было слишком болезненно.
— Я ушел в свой богатый внутренний мир, в храм и так далее. Но Валя, безусловно, всегда была со мной. Это человек, который был по первому звонку, первой СМС. Валя переживала, наверное, больше, чем я, — рассказал Гайдулян.
Вспоминая те дни, Рубцова не смогла сдержать слез.
Андрей Гайдулян проходил лечение в Мюнхене в 2016 году.
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