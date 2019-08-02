Правда и легенды о детоксикации

Вредно буквально все! Мы едим вредную еду, пьем вредные напитки, носим вредные ткани. На нас влияют сотни вредных веществ. И с этим что-то надо делать. Нам нужен детокс! И с этой мыслью люди принимаются его искать, «ведутся» на разного рода обман и мифы. Но есть ли он, детокс, на самом деле? И что может им стать? С этим поможет разобраться программа «НашПотребНадзор» НТВ, решившая разобраться, что все это значит и есть ли от этого польза, а также какие продукты нужно есть, чтобы очистить организм, и что еще помогает не накапливать вредные вещества и токсины?

Авторы передачи уточняют: само слово «детоксикация» относится к лексикону реаниматологов и означает спасение человека от смертельных доз алкоголя, наркотиков или химикатов, опасность которых доказана точно. Проводится такая детоксикация только под наблюдением врачей: в зависимости от типа отравления, они прописывают курс лекарств и тщательно следят за состоянием крови и внутренних органов. А вот какие-либо промывания желудка и кишечника в домашних условиях, например, по методу индийских йогов или голливудские детокс-диеты, штука сомнительная и медициной не поощряемая. Большая часть чистящих диет вообще основана на банальном голодании, когда полноценный обед заменяют стаканом разведённого лимонного сока, иногда с перцем. Ну или пьют слабительный чай.

Врач-гастроэнтеролог Елена Подистова говорит, что во время "сидения" на такой вот диете, пациент, как правило, ест низкокалорийные продукты, а также продукты, обладающие слабительным или мочегонным действием. Именно за счет этого и происходит снижение веса, а вовсе не потому, что из организма каким-то волшебным образом выходят так называемые токсины. А врач-эндокринолог Юрий Потешкин напоминает, что человек, выйдя из жесткой диеты, начинает питаться даже, может быть лучше, чем раньше, но при этом он может даже набирать вес, хотя ест меньше.

На вопрос, какие именно яды выводит отлично разрекламированный очищающий напиток или с помощью каких именно химических или биологических реакций он это делает – ответа нет. Бессмысленно искать его в приложенной инструкции, нет ее и в рекламных буклетах. Поразительно, но ученые из Австралии, тщательно изучавшие вопрос, не смогли найти ни одного научного подтверждения эффективности коммерческих детокс диет для людей.

По мнению врача-гастроэнтеролога, для нормальной работы организма и самоочищения человеку нужна вода Фото: https://pixabay.com

Но если шлаки и вредные вещества из организма вообще не выводятся, можно хоть как-то от них избавиться? Да. Главное, не мешать организму проводить самостоятельную "зачистку": печень, например, прекрасно выводит даже самые крепкие соединения, убийственные дозы которых мы регулярно подливаем ей на выходных. Ферменты печени без всяких детокс-курсов нейтрализуют вреднейший побочный продукт спиртного – токсин ацетальдегид, превращая его в углекислый газ и воду. Но работа печени может быть замедлена: причиной тому - ее ожирение, которое, по мнению китайских исследователей, возникает из-за любви к сладким газировкам. А еще для нормального функционирования организма важен ночной сон. Именно в это время, доказывают нейрофизиологи из Калифорнии, мозг перестраивается и очищает организм от вредных белков бета-амилоидов, способствующих старческому слабоумию.

Врач-гастроэнтеролог Елена Подистова говорит, что для нормальной работы организма и самоочищения человеку нужна вода – не только чай, кофе, молоко, соки, но и просто чистая питьевая вода. Учеными доказано, что от количества воды зависит работа органов, отвечающих за очищение организма - не только печени, но и почек, легких и кишечника. И даже чистота кожи напрямую зависит от того, пьем мы воду или нет

Ну а можно ли сделать как-то так, чтобы эти токсины не накапливать? Да. Вперед, на воздух, делать зарядку! Физическая активность снижает нагрузку на иммунную систему, так что у организма высвободятся ресурсы для самоочищения.

Организм, таким образом, может направить силы на поиск и нейтрализацию вредных веществ, то есть, на самоочищение. Еще можно поискать водоросли хлореллы. Японские медики, правда пока только на мышах, но доказали, что ее употребление способствует выводу ртути и бытовой химии.

Есть также несколько продуктов, которые помогают органам очищать организм от шлаков. В чесноке много серы, которая необходима для выработки глутатиона – вещества, защищающего клетки печени от токсичных свободных радикалов. Сера нужна и для синтеза таурина – аминокислоты, которая помогает пищеварению и выводу шлаков. (Ее много в яйцах, фасоли, луке, брюссельской и обычной белокочанной капусте.) А еще нельзя забывать о продуктах, богатых антиоксидантами: витамины A, C, E, танин, ликопин, лютеин, тормозящие окисление, что способствует эффективной работе той же печени. А продукты, богатые пребиотиками (помидоры, бананы, зеленые овощи, бобовые или овсянка) обеспечивают кормом полезные бактерии в кишечнике. Да и для болезнетворных микроорганизмов клетчатка злейший враг. Вот это и есть реальная чистка!

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