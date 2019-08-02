Константин Богомолов приступил к съемкам картины о серийном маньяке
Прославившийся рядом нетривиальных и спорных постановок режиссер приступил к съемкам оригинального киносериала видеосервиса START «Хороший человек». Правда, человек будет не очень хорошим: в основу картины положена история «ангарского маньяка». Некоторые события и герои были намерено изменены.
Итак, сюжет таков. В тихий городок под названием Рубежный приезжает молодой следователь Евгения Ключевская. Ее отправили сюда с таким заданием: надо проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы. Следователя тут явно не ждут и встречают прохладно: она тут чужая, тут давно сложились свои отношения, свои связи. И в каждом шкафу припрятано по скелету...
В основу сценария легла реальная история Михаила Попкова, «ангарского маньяка». В шоке от этой истории была вся страна: начиная с 1990-х годов преступник расправился в Иркутской области с десятками девушек и женщин от 16 до 40 лет. Он был арестован в 2012 году. Бывший лейтенант МВД Попков объяснял, что убивать стал после измены жены. Называл себя «чистильщиком», который избавлял общество от женских пороков...
В 2015 году Попков был приговорен к пожизненному заключению за убийство 22 женщин и два покушения на убийство. Но расследование преступлений было продолжено, и в январе 2017-го Попков признался еще в 59 убийствах и в одном покушении. Те, кто знал Попкова, поверить в открывшееся не могли: по их мнению, он был хорошим человеком...
Готовясь к проекту, рассказывает генпродюсер Ирина Сосновая, создателям непростой картины удалось встретиться с Попковым лично.
— У нас получился достаточно откровенный разговор. Он рассказал о своем детстве, работе и травмах, которые, очевидно, послужили мотивацией его дальнейших поступков. У этой истории появился более широкий контекст. Стало понятно, что нужно снимать сериал не только и не столько про маньяка, сколько про современное общество и его патриархальную идеологию, которые и породили человека, посчитавшего возможным «судить» женщин за их поведение и немедленно приводить этот приговор в исполнение, — говорит Ирина. — И мы рады, что Константин Богомолов согласился взяться за эту тему. Мы уверены, что команда, работающая над проектом, сделает важное социальное исследование и привлечет широкую аудиторию к обсуждению значимых для нашего общества тем — таких, как домашнее насилие и отношение к женщинам в целом.
Константин Богомолов уже работал со STARTом: именно на этой платформе состоялась премьера его кинорежиссерского дебюта — «Содержанок».
— В «Содержанках» мы исследовали зло, которое является способом выжить, способом приспособиться к окружающему миру, — рассуждает Константин, — зло, которое исходит из неких законов общества, которые это общество предлагает человеку. А в «Хорошем человеке» мы исследуем то зло, которое кроется в каждом из нас вне зависимости от социума, в котором мы живем. В «Содержанках» мы исследовали темную сторону социума и общества, а в нашем новом проекте мы в определенной степени обращаемся к исследованию темной стороны человека. Для меня лично это переключение в другой жанр — жанр психологического триллера. А также продолжение исследования профессии, которым для меня является каждая работа, и одновременно продолжение отношений с прекрасной продюсерской и творческой командой, которую я встретил на «Содержанках», с которой я с удовольствием продолжаю работать. Уверен, мы сделаем еще много крутого и интересного.
Читайте также: Константин Богомолов впервые проведет сбор труппы Театра на Малой Бронной