Константин Богомолов приступил к съемкам картины о серийном маньяке

Прославившийся рядом нетривиальных и спорных постановок режиссер приступил к съемкам оригинального киносериала видеосервиса START «Хороший человек». Правда, человек будет не очень хорошим: в основу картины положена история «ангарского маньяка». Некоторые события и герои были намерено изменены.

Итак, сюжет таков. В тихий городок под названием Рубежный приезжает молодой следователь Евгения Ключевская. Ее отправили сюда с таким заданием: надо проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы. Следователя тут явно не ждут и встречают прохладно: она тут чужая, тут давно сложились свои отношения, свои связи. И в каждом шкафу припрятано по скелету...

В основу сценария легла реальная история Михаила Попкова, «ангарского маньяка». В шоке от этой истории была вся страна: начиная с 1990-х годов преступник расправился в Иркутской области с десятками девушек и женщин от 16 до 40 лет. Он был арестован в 2012 году. Бывший лейтенант МВД Попков объяснял, что убивать стал после измены жены. Называл себя «чистильщиком», который избавлял общество от женских пороков...

Ангарский маньяк Михаил Попков во время съемок фильма "Хороший человек" Фото: Видеосервис START

В 2015 году Попков был приговорен к пожизненному заключению за убийство 22 женщин и два покушения на убийство. Но расследование преступлений было продолжено, и в январе 2017-го Попков признался еще в 59 убийствах и в одном покушении. Те, кто знал Попкова, поверить в открывшееся не могли: по их мнению, он был хорошим человеком...

Готовясь к проекту, рассказывает генпродюсер Ирина Сосновая, создателям непростой картины удалось встретиться с Попковым лично.

— У нас получился достаточно откровенный разговор. Он рассказал о своем детстве, работе и травмах, которые, очевидно, послужили мотивацией его дальнейших поступков. У этой истории появился более широкий контекст. Стало понятно, что нужно снимать сериал не только и не столько про маньяка, сколько про современное общество и его патриархальную идеологию, которые и породили человека, посчитавшего возможным «судить» женщин за их поведение и немедленно приводить этот приговор в исполнение, — говорит Ирина. — И мы рады, что Константин Богомолов согласился взяться за эту тему. Мы уверены, что команда, работающая над проектом, сделает важное социальное исследование и привлечет широкую аудиторию к обсуждению значимых для нашего общества тем — таких, как домашнее насилие и отношение к женщинам в целом.

Режиссер Константин Богомолов во время съемок фильма об ангарском маньяке "Хороший человек" Фото: Видеосервис START

Константин Богомолов уже работал со STARTом: именно на этой платформе состоялась премьера его кинорежиссерского дебюта — «Содержанок».

— В «Содержанках» мы исследовали зло, которое является способом выжить, способом приспособиться к окружающему миру, — рассуждает Константин, — зло, которое исходит из неких законов общества, которые это общество предлагает человеку. А в «Хорошем человеке» мы исследуем то зло, которое кроется в каждом из нас вне зависимости от социума, в котором мы живем. В «Содержанках» мы исследовали темную сторону социума и общества, а в нашем новом проекте мы в определенной степени обращаемся к исследованию темной стороны человека. Для меня лично это переключение в другой жанр — жанр психологического триллера. А также продолжение исследования профессии, которым для меня является каждая работа, и одновременно продолжение отношений с прекрасной продюсерской и творческой командой, которую я встретил на «Содержанках», с которой я с удовольствием продолжаю работать. Уверен, мы сделаем еще много крутого и интересного.

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