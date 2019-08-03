Выселенное здание старой постройки загорелось в центре столицы
Выселенное здание старой постройки 3 августа загорелось в центре Москвы на территории района Замоскворечье. Сообщение о пожаре поступило в спасательные службы 06:18.
Уточняется, на ликвидацию возгорания были отправлены десять единиц специальной техники и 30 человек личного состава ГУ МЧС по столице.
— Подразделения незамедлительно прибыли по указанному в сообщении адресу. Ими было установлено, что в выселенном четырехэтажном здании старой постройки из-под кровли идет дым. Площадь возгорания уточняется, — передает официальный сайт ГУ МЧС по столице.
Добавим, что возгорание здания старой постройки произошло по адресу: улица Дубининская, дом 41, строение 4.
Информации о пострадавших не поступало.
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