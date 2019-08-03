Как изменится жизнь автомобилистов через год

Планировавшееся с 4 августа введение обновленного ГОСТа для автономеров в рамках нового Федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств в РФ» отложено на год. Сделано это по просьбе ГИБДД и Минсельхоза, которые пока не раздали старые госзнаки, сообщает Рен-ТВ.

Однако те автолюбители, кто хочет иметь знаки нового образца, могут заказать их в частных фирмах.

Автоэксперт, радиоведущий Сергей Асланян рассказал «ВМ», что изменится для автолюбителей с введением нового ГОСТа.

— Особо ничего не изменится, кроме того, что получать знаки станет сложнее. Если раньше вы получали знаки в ГИБДД, то теперь нужно будет ехать в частную компанию — производителя знаков, так как подразделения ГИБДД будут только регистрировать авто и присваивать номера без выдачи знаков, — пояснил эксперт.

Также станет легче мотоциклистам: по новому ГОСТу у байков знаки меньше в 1,5 раза. Это связано с тем, что теперь нарушения фиксируют камеры, а не инспекторы. На европейских мотоциклах большой знак существенно сказывался на аэродинамике и при большой скорости мог оторваться.

Асланян считает, что введение нового ГОСТа — перезревшее решение.

— Что касается обновленного внешнего вида задних номеров для праворульных японских, американских и некоторых марок советских автомобилей, то новый ГОСТ опоздал лет на 25, когда у нас в стране было много таких машин и гаишники штрафовали владельцев «японок» за согнутые под квадратную площадку прямоугольные номера, — отметил Асланян.

По словам радиоведущего, не было необходимости переносить введение нового ГОСТа на целый год:

— Если учесть, что он должен был вступить в силу с 1 января 2019 года, то в совокупности получается перенос на полтора года. Это необоснованное и ничем не объяснимое решение. На складах, как озвучили сами ведомства, лежит всего сто тысяч старых знаков, при том что в год регистрируется более миллиона машин.

Также по новому федеральному закону автомобильные номера вновь привяжут к региону прописки автовладельца. Напомним, что совсем недавно, с 1 января 2018 года, привязка госномеров к регионам была отменена. И вот опять.

И еще одно новшество в законе — нельзя будет регистрировать машины на детей. Раньше 14-летний ребенок мог быть владельцем «бентли», благодаря тому что дети не облагаются налогами и штрафами. Сейчас регистрация транспортных средств стала возможна только с 16 лет.

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