Эксперты составили топ-5 лучших автомобилей для пенсионеров
Специалисты автомобильного издания Car.ru составили рейтинг наиболее актуальных моделей автомобилей для пенсионеров.
Первое место эксперты отдали отечественной LADA Granta, так как она имеет неплохие эксплуатационные характеристики и хорошую ремонтопригодность. Подержанную машину данной модели можно купить за 400 тысяч рублей, новая обойдется в 500 тысяч рублей.
Вторая позиция досталась Skoda Octavia. Данный автомобиль можно приобрести за 300-350 тысяч рублей.
На третьей строчке оказался универсал Chevrolet Lacetti. Эта модель надежна и проста в обслуживании. Стоит такая поддержанная машина 350-400 тысяч рублей.
Четвертое место эксперты отдали Renault Duster. Эта машина комфортна и имеет хорошую проходимость, ее можно купить за 550-600 тысяч рублей.
Замыкает рейтинг корейский универсал Kia Ceed, его цена начинается от 450 тысяч рублей.
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