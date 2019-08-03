Спасти племянницу от рака, или Ставка на отзывчивость...

Письмо приходит рано-рано утром: блям — уведомление о сообщении в электронке заставляет телефон вздрогнуть. Приоткрываю сонный глаз — что там, ничего срочного? И сон мигом проходит. Это Анатолий Никитич Сидоров пишет — наш журналист, пламенный борец за справедливость, защитник униженных и оскорбленных, журналист-бог в области проблем ЖКХ. И у Толи дома огромное горе.

Читаю, горло сжимает ужас: маленькая племянница смертельно больна, Полинка. Я и не знала, что она есть, а тут будто вижу: прыгает веселый такой кузнечик по полянке, и вдруг...

«Вдруг» — это болезнь. Детально описанная. Началось все с того, что у ребенка начал «уходить» один глазик. Потом... «Мама Поли долго не думала — продала квартиру, чтобы поехать в Корею. Там девочка перенесла уже не одну операцию — шунтирование головного мозга, гастростомирование, т.к. нарушены некоторые функции организма...»

Ресурсы все выработаны. И Анатолий Никитич деликатно пишет: «Вот счет — кто сколько может, друзья дорогие».

Бедный Толя, бедная Поля и Полина мама. Лихорадочно пишу ответ: «Толя, сегодня поговорим, у нас тоже беда в ближнем окружении, я помогу контактами, держитесь, все расскажу… И собираюсь отправить письмо. Только рука замирает: а адрес-то не Толин! Потом понимаю: и стиль изложения не Толин. И ошибки в письме такие, которых он, воспитанник старой школы, никогда бы не допустил. Окончательно просыпаюсь и понимаю: да это банальный развод! Гнусный, мерзкий, самый циничный из всех возможных.

Так и есть. Позже ошарашенный Анатолий Никитич позвонил в указанный в письме банк, в котором был открыт «его» счет. Там пробили счет по начальным цифрам — похоже, он вообще за границей открыт… Позвонил он и в милицию — откровенное мошенничество же! И, поговорив, помчался в ОВД, до этого оповестив в соцсетях всех своих друзей и коллег: ребята, это не я! Нет у меня племянницы Поли, нет проблемы, нет ситуации, не собираю деньги, это вообще НЕ Я!

Техника обмана проста. Почту Толи «взломали», список контактов – в доступе. И пошло дело Фото: https://pixabay.com/ru

А на счет наверняка уже накапало. Потому что люди у нас сердобольные, отзывчивые. И плюс ко всему — добрая слава у нашего Никитича: многим помогал и помогает, с проблемами разбирается. Это же Толя! Как ему не помочь?!

Техника обмана проста. Почту Толи взломали, список контактов — в доступе. И пошло дело. Пару лет назад такая же история была у Евгения Бабенко, главы муниципального округа «Арбат», только письмо от его имени содержало просьбу помочь некоей племяннице Насте с раком берцовой кости, если мне память не изменяет. Он и знать не знал, что от его имени сделана такая рассылка, а узнал, когда часть адресатов решила деньги ему не переводить, а привезти налом. Тут он и всполошился, начал звонить во все колокола: люди, это не я, это мошенники! А еще очень похожее письмо рассылали какое-то время назад от имени одной нашей бывшей сотрудницы. Она тоже ничего не знала о своей болеющей племяннице…

Вот такая история. По гадливости своей и цинизму зашкаливающая. А главное — мерзавцев трудно ухватить за руку. Закроют счет, да и были таковы. Потом откроют новый — делов-то, как говорится…

А потому внимание! Давайте защищаться. Если вы получили письмо от имени знакомого человека, который, с христианским смирением описывая страдания больного малыша-родственника, просит денег на счет, не поленитесь ему перезвонить. Не потому, что не надо верить людям и надо всех подозревать, а потому, что среди людей встречаются нелюди. Просто позвоните и спросите, правда ли нужна помощь. Разослали, не дай Бог, от вашего имени — не надо махать рукой, дескать, само рассосется. Само ничего не рассасывается!

Ну и еще. Не надо думать, что верить в такие письма способны только наивные люди. Честное слово, я не воплощение наива. Но когда тебе пишут ранним утром да еще от имени знакомого и уважаемого коллеги, какие-то тормоза не срабатывают, дают сбой. Тем более что, увы, реальных трагедий и проблем в мире действительно много.

Ну а кем надо быть, чтобы выстраивать свой «бизнесок» на обмане, точном попадании в самое больное и болезненное, апеллировании к самым святым чувствам? Ничего необычного — двуногих подонков полно. Не надо помогать им жить красиво.

Ну и просто как напоминание. «Таблетки от взлома» пока никто не придумал. Но специалисты говорят: не облегчайте мошенникам существование, не открывайте незнакомые файлы, не переходите по ссылкам в непонятных письмах, пользуйтесь антивирусом, пользуйтесь так называемой двухфакторной аутентификацией, требующей подтверждения действий пользователя. Все это дает не стопроцентную гарантию защиты, но все же работает.

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