Заброшенная эскалаторная галерея на Воробьевых горах будет запущена в 2021 году
Реконструкцию заброшенной эскалаторной галереи на Воробьевых горах планируется завершить в 2021 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— Эскалаторная галерея долго не работала, принято решение ее реконструировать. Планируем, что в 2021 году она будет запущена, — рассказал Хуснуллин.
Он также отметил, что решение о реконструкции галереи было принято в рамках прошедшего большого совещания по развитию Воробьевых гор, сообщает агентство «Москва».
Крытая эскалаторная галерея на Воробьевых горах была введена в эксплуатацию в 1959 году и использовалась для входа и выхода из метро пассажиров к зданию МГУ и Дворцу пионеров. Галерея была закрыта в 1983 году.
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