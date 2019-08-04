Более 50 пар зарегистрировали брак в дни 80-летия ВДНХ

В честь юбилея ВДНХ во Дворце бракосочетания, который расположен на территории выставки, у молодоженов прошел двойной праздник. В течение трех дней, с 1 по 3 августа, день рождения отметили и главная выставка страны, и новые семьи.

— День нашей свадьбы совпал с днем рождения ВДНХ. Мы об этом не знали, и это событие стало сюрпризом для нас, — поделились своими впечатлениями молодые супруги Эрижан и Элина, ставшие счастливыми обладателями запуска юбилейных воздушных шаров. — Очень приятно было получить подарки.

Дворец бракосочетания на ВДНХ пара выбрала не случайно. Эрижан и Элина живут на северо-востоке Москвы, часто приходят сюда гулять, делать красивые фотографии на фоне знаменитых фонтанов.

В дни празднования 80-летия ВДНХ Дворец бракосочетания совместно с «именинницей» подготовили для молодоженов подарки. Одними из главных сюрпризов дня стали запуск разноцветных воздушных шаров и вручение сертификата на посадку фамильного дерева в саду.

— Мы не ожидали такого подарка! Очень приятно получить такой сюрприз в день свадьбы, — поделились своими эмоциями молодожены Артем и Елизавета. — Мы обязательно посадим наше первое семейное дерево в сентябре, после медового месяца, и будем дальше ухаживать за ним.

Уникальную возможность посадить фамильное дерево получает каждая 80-я пара, брак которой зарегистрирован во Дворце бракосочетания на ВДНХ. Черешневый Сад молодоженов открылся на территории выставки этой весной к ее юбилею.

— Дворец бракосочетания на ВДНХ открылся 5 лет назад. Молодожены часто выбирают именно его, потому что привлекает архитектура и общая атмосфера, — рассказала начальник Дворца бракосочетания на ВДНХ Наталья Шарпар. — Мы с удовольствием принимаем в стенах дворца граждан Российской Федерации и стран ближнего зарубежья, а с 1 августа начали регистрировать браки еще и с гражданами дальнего зарубежья.

Всего с 1 по 3 августа на ВДНХ брак заключили 60 пар.

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