Климкин предсказал переезд половины украинцев в страны ЕС
Глава МИД Украины Павел Климкин на встрече с ветеранами войны в Донбассе заявил, что через неколько лет половина украинцев эмигрирует в другие страны.
— Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом. Считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина — там, — выразил свое мнение Климкин.
Он полагает, что украинцам будут рады в каждой стране.
— Все заинтересованы, чтобы украинцев у них было больше. Украинцев все любят, потому что украинцы – это всегда плюс и никаких минусов, — объясняет Климкин.
Также он считает, что «украинские мозги» нужны в любой европейской стране, но превратиться в «поставщика рабочей силы в ЕС» не хотелось бы.
— Очень не хотелось бы превратиться в поставщика рабочей силы в ЕС: и рук, и мозгов. Потому что украинские мозги нужны всем, — уверяет Климкин.
Кроме того, глава МИД подчеркнул, что главной ценностью страны остаются граждане. Поэтому забота о населении крайне важна.
— Украинцы заслуживают свободу и справедливость. Конечно, важно и благосостояние, — приводит слова Климкина «Обозреватель».
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