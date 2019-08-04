Климкин предсказал переезд половины украинцев в страны ЕС

Глава МИД Украины Павел Климкин на встрече с ветеранами войны в Донбассе заявил, что через неколько лет половина украинцев эмигрирует в другие страны.

— Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом. Считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина — там, — выразил свое мнение Климкин.

Он полагает, что украинцам будут рады в каждой стране.

— Все заинтересованы, чтобы украинцев у них было больше. Украинцев все любят, потому что украинцы – это всегда плюс и никаких минусов, — объясняет Климкин.

Также он считает, что «украинские мозги» нужны в любой европейской стране, но превратиться в «поставщика рабочей силы в ЕС» не хотелось бы.

— Очень не хотелось бы превратиться в поставщика рабочей силы в ЕС: и рук, и мозгов. Потому что украинские мозги нужны всем, — уверяет Климкин.

Кроме того, глава МИД подчеркнул, что главной ценностью страны остаются граждане. Поэтому забота о населении крайне важна.

— Украинцы заслуживают свободу и справедливость. Конечно, важно и благосостояние, — приводит слова Климкина «Обозреватель».

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