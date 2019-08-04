Евгений Тишковец назвал дни августа, которые станут самыми холодными за 70 лет

Погода на второй неделе августа будет противоречивой, рассказал «Вечерней Москве» метеоролог, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» и прогноза погоды на телеканале «Россия 24» Евгений Тишковец.

— На следующей неделе придет летнее тепло. Но прежде чем москвичи смогут понежиться в лучах солнышка, мы будем мерзнуть 4-го и 5-го августа, которые станут самыми холодными днями как минимум за последние 70 лет. С 1948 года в Москве 4-го и 5-го августа такого холода у нас не было ни разу. Температура однажды понижалась до 17 градусов, но сейчас будет холоднее. В воскресенье, 4-го августа — 12–14, не побоюсь сказать, тепла, а в понедельник, 5-го, будет совсем холодно — утром всего 5–7. Это глубочайшая осень, одеваться нужно очень тепло. Днем в столице — 11–13 в лучшем случае, и 9–14 градусов — по области. Местами возможен небольшой дождь, — озвучил прогноз эксперт.

Он добавил, что с 6-го августа потоки воздуха начнут меняться, поэтому поступит первая порция атлантического тепла, которая чуть-чуть вытянет нас из холода. Ночью — плюс 6–11, а днем — 15–20 градусов тепла.

Начиная со среды и до конца недели ветра обретут юго-западное направление, и несмотря на то, что каждый день будут идти дожди разной интенсивности, порой с грозами, на улице все-таки потеплеет: ночью — плюс 10–15 градусов, днем — 19–24, 20–25, в зависимости от интенсивности и продолжительности дождей. Это уже строго климатическая норма августа.

— Никаких аномальных изменений давления и ветра не предвидится, — уточнил Евгений Тишковец.

В воскресенье, 11 августа, возможен сильный ливень, но будет тепло, предупредил метеоролог.

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