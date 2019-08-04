Жизнь ребенка или двести рублей?

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль поднял тревогу: он требует законом обязать семьи с детьми устанавливать на окнах и балконных дверях ограничители-фиксаторы.

С открытым письмом знаменитый детский врач и общественник обратился к президенту Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву и спикерам обеих палат парламента РФ — Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину.

Уважаемый доктор отметил в письме, что лоббирует не производителей задвижек, а детские жизни. По его словам, выпадение детей из окон — «национальная беда». Только в прошлом году по этой причине пострадали более 700 детей.

Сложно спорить с этими цифрами. Дети выпадают из окон почти ежедневно, если смотреть в масштабах страны. Пресса, естественно, отмечает только случаи наподобие такого: «малыш выпал с 11-го этажа и остался жив». Но такое происходит редко, а непоседливые любопытные годовашки умудряются выползать в окна и на балконы каждый день! И объяснение у убитых горем, шокированных, омертвевших родителей всегда похожее: «я отвернулась/на минуту вышла из комнаты, а когда вернулась, окно уже было открыто»…

Все так просто, что даже больно писать об этом… Пластиковые запоры-фиксаторы на окна стоят в Москве порядка 150–280 рублей штука в зависимости от конфигурации. Более двухсот магазинов готовы по звонку отправить к вам курьера, который не только все привезет, но и покажет, как крепить. А когда дети подрастут и опасность исчезнет, эти задвижки легко снять.

Все же, вы, Леонид Михайлович, не с того конца зашли. Чем здесь, в этой беде, поможет закон? Сажать родителей? Но они и так наказаны, причем невероятно жестоко! Или возложить на медсестер, сотрудниц органов опеки, социальных работников еще и осмотр окон-дверей, чтобы они проверяли крепость замков?

Если Рошаль считает, что закон спасет малышей, то пусть он будет. Но всегда найдутся семьи, особенно многодетные и малообеспеченные, где замки забудут поставить или не узнают о законе! Такие дремучие родители есть, к огромному сожалению. И если какой закон к ним и применим, то это статья 156 Уголовного Кодекса РФ «Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего». Санкции по ней — от штрафа до трех лет лишения свободы.

Леонид Михайлович! Давайте доведем вашу идею до логического конца и предложим дополнить УК РФ поправкой в 156-ю статью? А может, сделаем проще? Давайте законом обяжем производителей и продавцов окон ставить фиксаторы при установке! Окна станут дороже на почти неощутимые 200 рублей, зато безопасность малышей будет обеспечена на все сто процентов.

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