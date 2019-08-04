Папа русского шансона

Умер Вилли Токарев. Поэт, композитор, шансонье, которого в последние годы уже забыли. А он тихо жил в Москве и даже время от времени в свои 80 с лишним выступал. Потому что поклонники его помнили и очень уважали. Ведь он был не просто "ресторанный певец". Он стал настоящим папой русского шансона.

Вилли Иванович родился на Кавказе, на хуторе. Он, можно сказать, из гущи народной. Работал в ансамбле Эдиты Пьехи, были и деньги, и успех, но в 1970-х уехал с волной еврейской эмиграции - мир посмотреть. В США и проснулся настоящий талант. Вилли стал сочинять песни. Да, это был шансон для ресторанов на Брайтоне, но какой! Полный самоиронии, добрый, с мягким еврейским юмором, он имел колоссальный успех. Это был не тот шансон, к которому мы в СССР привыкли.

Не надрывно-трагический, как у не менее талантливого Аркадия Северного, не мягко-блатной, как у Александра Новикова. У Вилли Токарева был скорее шутливый городской романс. Помните бессмертное: "Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой!" Герой Вилли Токарева - не уголовник, не бандит, это бывший советский человек, оказавшийся в другой стране, где ему "то грустно, то страшно", но он не делает из этого трагедии, а пытается выжить.

Записи Токарева в конце 1980-х попали в Союз и моментально стали дико популярны.

Записи Токарева в конце 1980-х попали в Союз и моментально стали дико популярны Фото: Пресс-служба Вилли Токарева

Неудивительно, что когда в 1989 и 1990-ом он приехал с гастролями, то собирал стадионы! Страна увидела этого маленького ресторанного певца со смешными усами и влюбилась! Он не вел себя как заморская знаменитость. Он был мягкий, интеллигентный, с юмором. Мне очень понравилось, что на тех, первых, ещё советских, гастролях, он вдруг начал петь не только свои, но и наши военные песни. "Вставай, страна огромная!" "Эх, путь-дорожка фронтовая". Тогда, на переломе эпох, мы, признайтесь, забыли свое прошлое. Хотели забыть. А он, приехав из-за океана, простой ресторанный исполнитель, кабацкий певец, напомнил. И это не звучало пошло. Люди на концертах плакали, потому что Токарев напомнил им, чьи они потомки. Потомки победителей. Он увидел в нас главное, и поклон ему за это...

Вилен Иванович запомнится нам, я думаю, прежде всего человеком умным, оптимистичным и добрым. Помню, в одном из интервью он рассказал, что никогда не занимался спортом, зато очень любил гулять по Москве. Он ведь так и не вернулся в Нью Йорк, где стал успешным и богатым. Он жил с нами, со своим народом. И, кстати, стал Почетным гражданином Таганского района столицы. Прощайте, Вилли Иванович. Вы прожили яркую жизнь и оставили о себе хорошую память.

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