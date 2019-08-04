Эксперты предложили меры по увеличению рождаемости в России

В Башкирии задумались о введении налога на бездетность. «Вечерняя Москва» спросила экспертов, поможет ли такая мера повысить рождаемость и какими еще способами можно попробовать решить демографический вопрос.

Леонид Рыбаковский, главный научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН, доктор экономических наук:



— Считаю, это правильная мера. Она существует и сейчас, только вы ином виде. Мы даем квоты многодетным только по налогообложению. Но, учитывая, что ситуация с рождаемостью очень плохая, надо тех, кто не участвует в детопроизводстве, облагать налогом. Этого не нужно бояться.

Без населения Россия погибнет — надо быть патриотами. Иначе мы «сожмемся», как шагреневая кожа, и на этом все закончится.

Значение налога на бездетность в том, что те, кто откладывал рождение детей на более поздний срок, будут решаться на это раньше. Но главное, в бюджете будут появляться деньги, которые нужно напрямую направлять на помощь семьям с детьми, особенно с двумя и более.

Наталья Карпович, глава Объединения многодетных семей Москвы, президент Фонда защиты детства, мать шестерых детей, спортсменка-боксер, биатлонистка и лыжная гонщица:

— Я не считаю, что налогами, запретами, жесткими мерами можно решить проблему демографии. Да, люди будут платить налог, государство получит еще один ручеек поступлений, но должен быть системный подход, курс на поддержку семьи. Чтобы пары понимали, что при рождении первого и последующего ребенка доход будет увеличиваться, а не снижаться. А пока что чем старше дети, тем меньше родители получают государственную поддержку.

Важно, чтобы у каждой родившей женщины к старости формировалась финансовая подушка безопасности. Я бы увеличила зачисляемое количество лет в трудовой стаж женщине — по три года за каждого ребенка. Принимают решение рожать и занимаются домашним хозяйством чаще всего женщины. Они и получают меньше, и стаж у них меньше — изначально к старости женщина меньше защищена.

Молодую семью необходимо обеспечить жильем — пусть не в собственность, хотя бы по социальному найму. Должны быть и жилищные кооперативы, и другие механизмы. Семья должна быть в состоянии жить сегодняшним днем, а не мечтать исключительно о счастливом будущем.

Если уж государство хочет поддержать многодетных, то можно одного из родителей освободить от налога на транспортное средство, например.

Также нужно пересматривать суммы компенсаций и пособий. Пока их вычисляют, отталкиваясь от прожиточного минимума, который был когда-то принят Ельциным как кризисная мера. Она должна уйти в прошлое. А то получается, что пособия не решают проблем семьи, но в рамках страны мы тратим на них миллиарды. Надо предлагать реальные суммы, которые дадут женщине уверенность, что весь месяц у нее будет чем кормить ребенка и себя. А с медикаментами и одеждой могут помогать благотворительные фонды.

Мы смотрим на улучшение демографии с точки зрения экономики, бюджета, но за этим стоят прежде всего люди, которые нуждаются в уважении и признании. Я настаиваю на том, что нужно вернуть звание «Мать-героиня», которое появилось в самое сложное для страны время — 8 июля 1944 года. Потому что все понимали, что нужно будет страну поднимать из руин.

СПРАВКА

Налог на бездетность существовал в СССР с ноября 1941 года. Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6 процентов зарплаты государству. Меньше ставка была у тех, кто получал менее 91 рубля в месяц. С заработка менее 70 рублей налог не взимался.

Освобождались от налога те, кто не мог родить ребенка по состоянию здоровья, и те, у кого дети погибли, умерли или пропали без вести на фронте.

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