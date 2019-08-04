Российские педагоги разработают модель школы будущего

В рамках мероприятия молодые педагоги из Москвы и других регионов страны постараются разработать модель успешной школы будущего.

В форуме могут принять участие учителя в возрасте до 35 лет, имеющие опыт работы в образовательном учреждении от 2 до 5 лет.

— Мы собираем наших молодых коллег из разных регионов нашей страны для того, чтобы создать модель успешной школы для учителя и ученика глазами молодого педагога, чей взгляд еще не замылен, не зашорен, который может предложить что-то интересное. Именно с этой целью мы создаем такую площадку для обсуждения, — объяснил Илья Новокрещенов.

По его словам, в первый день участникам педсовета покажут, в каких условиях работаю столичные педагоги.

На второй день в большом зале Московского центра качества образования будут работать секции, на которых обсудят такие важные темы, как отношения учителей и родителей, раскрытие талантов учеников, зарплата педагогов и другие. Об этом рассказал директор столичной школы № 1576 Александр Сурков.

В заключительный день состоится общее заседание, в рамках которого будут подведены итоги августовского молодежного педагогического совета. В этот же день пройдет презентация разработанных во время педсовета проектов модели успешной школы будущего.

— Представленные участниками проекты оценят наши эксперты, среди которых руководитель Департамента образования и науки Москвы Исаак Калина и ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко, — рассказала директор школы № 1560 Ирина Жданова. — Они отберут лучших, которым предстоит деловая встреча с Исааком Калиной.

Кроме того, участники педсовета получат свидетельство о повышении квалификации от Московского центра развития кадрового потенциала.

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