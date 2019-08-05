Следком начал проверку из-за гибели зацепера на крыше «Сапсана»
Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская подтвердила, что ведомство начало доследственную проверку по факту гибели человека на крыше поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
По словам Марковской, личность погибшего, чей труп нашли на крыше состава, устанавливается. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Между тем пресс-служба Октябрьской железной дороги предупредила пассажиров о задержке прибытия поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, в связи с пожаром.
Как отметили в ОЖД, фактическая задержка составила 49 минут. Ознакомиться с актуальным расписанием и фактическим графиком движения поездов можно на официальном сайте Октябрьской железной дороги.
Напомним, пожар вспыхнул в «Сапсане» из-за зацепера, забравшегося на крышу состава. Виновник инцидента погиб. Эвакуация пассажиров не потребовалась.
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