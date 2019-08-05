Мощный тайфун «Франциско» надвигается на Приморье
Тропический шторм под названием «Франциско» надвигается на Приморский край, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Согласно информации, к региону приближается тайфун, который принесет 8 августа ливни и штормовой ветер.
— В связи с прогнозируемым выходом тропического шторма «Франциско» на северо-запад Японского моря и дальнейшим смещением вблизи южного побережья утром и днем 8 августа, ночью 9 августа в Приморье ожидаются сильные, местами очень сильные дожди с количеством осадков 50 мм и более, — говорится в сообщении.
Стало известно, что в некоторых районах будут грозы и усилится ветер до 23 метров в секунду. Помимо этого, на реках возможен подъем уровня воды.
Сообщается, что оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности.
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