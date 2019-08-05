Стало известно, какие аномалии настигали Москву 5 августа за последние 100 лет

Специалисты по атмосферным явлениям рассказали, какие аномалии в столице являются наиболее яркими за последние сто лет.

Известно, что в 2019 году лето удивило москвичей своими резкими изменениями в погоде. Из знойной жары в июне она превратилась в осенний холод с частыми дождями в июле. Так, и начало августа тоже выдалось неуютным.

В понедельник, 5 августа, при облачной с прояснениями погоде пройдут небольшие кратковременные дожди, воздух в столице прогреется до 14–16 градусов.

По информации синоптиков, среднесуточная температура воздуха гораздо ниже привычных значений на 6–7 градусов. Нормой для понедельника станет 18,1 градуса.

Оказывается, этот день смог удивить жителей столицы и много лет назад.

В далеком 1919 году на Москву обрушился ливень, количество осадков составило 50,3 миллиметра. В 1960 году ночью было всего 5,6 градуса, а в 1977-м гремели сильные грозы. Девять лет назад в столице была небывалая жара, воздух днем прогрелся до 36,6 градуса.

Согласно сведениям, в 2018-м этот день был довольно теплым. Температура воздуха превышала норму на четыре градуса. Ночью было 16,8 градуса, днем — 27,6 градуса, а в отдельных районах прошли небольшие дожди. Об этом сообщают «Метеоновости».

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