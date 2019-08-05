Стало известно, машины каких марок чаще угоняют в Москве и области
Список самых угоняемых автомобилей в Москве и Московской области за последнее полугодие опубликовала пресс-служба компании «АльфаСтрахование».
Согласно информации, на первом месте в топе «желанных» машин оказалась Toyota Land Cruiser. Частота угонов этого автомобиля, по информации компании, составляет 1,09 процента.
Второе место заняла модель Toyota Land Cruiser Prado с 1 процентом всех случаев угона. Skoda Octavia и ее 0,88 процента стала третьей в списке.
Lexus LX и Toyota Camry замкнули пятерку любимых машин угонщиков с 0,76 и 0,71 процента.
Помимо этого, в рейтинге были также Hyundai Solaris, Lexus RX и Toyota RAV4.
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