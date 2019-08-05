Стала известна дата похорон Вилли Токарева
Похороны музыканта Вилли Токарева состоятся в среду, 7 августа, в Москве. Об этом сообщил народный артист России и хороший друг певца Николай Тамразов.
— Похороны состоятся в среду, 7 августа, — уточнил Тамразов.
По его словам, время и место панихиды станут известны позже, пишет агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что Токарев скончался 4 августа в одной из больниц Москвы, ему было 84 года.
Токарев родился 11 ноября 1934 года. Он окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классу контрабаса. На протяжении долгого времени артист жил в Америке. Там он получил широкую известность среди русскоязычных жителей США благодаря альбому «В шумном балагане». А в 1990 году певец переехал в столицу. За свою жизнь Токарев получил три премии «Шансон года».