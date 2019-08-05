Москва не без добрых людей

Равновесие добра и зла регулируется не человеком. Потому человечество и выживает.

Ирина Долгополова подняла меня сегодня в раннюю рань. Четко доложила, что «нашла специалиста для лечения моей племянницы». Кто не знает, история такова: на прошлой неделе мною попользовались мошенники. От моего имени разослали друзьям и близким «слезницу», будто прошу денег на лечение родственницы. Все уже давно забыли об этой выходке интернет-разбойников. Но не Ирина! Получив запрос от моего имени, она целую неделю (!) добросовестно работала над тем, как помочь близкому человеку.

То есть мне. Вот и говори теперь, что москвичи стали более жесткими, расчетливыми, равнодушными к чужой беде. Мол, раньше они были такие душечки! С нынешними не сравнить.

Эти хлопоты Ирины (слава Богу, не востребованные) напомнили мне памятную еще с советских времен историю действительного лечения моей племянницы. Заболевание у нее было такое, что лекарства от него просто не было в природе. Сестра долго лежала с малышкой в детской больнице. Уже не надеялась на выздоровление, когда на дежурство заступила врач с большим трудовым стажем, пожилая женщина и человек необыкновенного человеколюбия.

Москва — щедрый город Фото: Алексей Бок специально для «Вечерней Москвы»

Она осмотрела больную, вспомнила все подобные случаи в своей практике, сама приготовила мазь по одной ей известному рецепту и вылечила (!) малышку. Десятилетия прошли с той поры, но вся наша семья помнит и чтит ту добрую волшебницу из детской московской больницы. Желает ей добра так же, как и Ларисе Александровне, первой учительнице моей дочери. Она в середине учебного года «вписала» нашу дочь в уже сложившийся классный коллектив, подготовила ее так, что ребенку вручили «Похвальную грамоту» за учебные успехи.

Почта «Вечерки» ежедневно приносит информацию о добрых делах москвичей, которые они делали, делают и будут делать. Независимо от социального строя, личного материального положения, симпатий и антипатий, которые они испытывают к людям, попавшим в трудное положение. Как и в прежние времена, добрый дворник обязательно присмотрит за ребенком, когда маме надо срочно добежать за продуктами до магазина или лекарством в аптеку. Сосед отремонтирует кран, а соседка поделится последним яйцом для «распетушившегося» теста на пироги. В былые времена мужики нашего подъезда всегда откликались на просьбу «прикурить», если в «Жигулях» сел аккумулятор. Сегодня они с таким же рвением и азартом кучкуются у подержанных «Ауди» и «Тойот». Даже если машину надо дотянуть до автосервиса, никто не откажет.

«Времена и нравы» не испортили тех горожан, которых невозможно испортить. Поэтому Ирина всегда объявится в трудную минуту, Михалыч не пройдет мимо соседских мучений под капотом, Марина Михайловна, рассказав о своей проблеме «любимой «Вечерке», обязательно добавит: «Я — врач, и хоть уже на пенсии, все-таки готова помочь вашим читателям советом». Такие вот они все в своем прошлом и будущем — несгибаемые в своей доброте и порядочности.

Не потому ли так прочна и долговечна наша столица?

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