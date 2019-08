Стало известно, чем будет питаться первый космонавт из Эмиратов на МКС

Первый космонавт Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури будет питаться на МКС национальными блюдами. Сотрудники пресс-службы Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида опубликовали фотографии еды на официальной странице организации в социальных сетях.

На снимках видно, как аль-Мансури дегустирует блюда.

For the first time in history, Emirati food including madrooba, saloona, and balaleet will be available onboard the International Space Station for the first Emirati astronaut. pic.twitter.com/utws481tuz