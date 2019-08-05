Стало известно, чем будет питаться первый космонавт из Эмиратов на МКС
Первый космонавт Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури будет питаться на МКС национальными блюдами. Сотрудники пресс-службы Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида опубликовали фотографии еды на официальной странице организации в социальных сетях.
На снимках видно, как аль-Мансури дегустирует блюда.
For the first time in history, Emirati food including madrooba, saloona, and balaleet will be available onboard the International Space Station for the first Emirati astronaut. pic.twitter.com/utws481tuz— MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) 5 августа 2019 г.
Кроме того, по фотографиям понятно, что еда у космонавта будет следующая: адруба (основной ингредиент — курица) в тубе; салуна (жаркое из ягнятины с овощами) и балалит (вермишель с яичным омлетом). Все блюда до употребления сохранятся в алюминиевых банках. Еду запланировали приготовить уже к середине августа, сообщается на странице Центра имени Мухаммеда бен Рашида в Twitter.
Известно, что аль-Мансури пробудет на станции восемь дней. Он отправится туда 15 сентября вместе с россиянином Олегом Скрипочкой и американкой Джессикой Меир.
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