Конструкторы разрешили роботу «Федору» отправиться на МКС
Корабль «Союз МС-14» вместе с человекообразным роботом «Федором» отправится на МКС. Совет главных конструкторов дал разрешение на запуск.
Данное решение было принято с учетом оценки общего состояния корабля и человекообразного робота.
Как сообщалось ранее, «Федор» будет находиться на МКС не десять дней, а 14. Его возвращение по Землю перенесли на 7 сентября. До этого в планах значилось 3-е число.
Корабль с человекообразным роботом состыкуется с МКС 24 августа. Старт состоится с космодрома «Байконур».
Решение Совета главных конструкторов опубликовано на официальном сайте ракетно-космической корпорации «Энергия», которая является оператором российского сегмента МКС.
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