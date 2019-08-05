Супруга Александра Цекало опровергла информацию о своей беременности
Жена Александра Цекало актриса и модель Дарина Эрвин отметила, что ей подняли настроение новости о ее беременности. В качестве ответа на них девушка опубликовала ироничное фото: снимок УЗИ, на котором вместо плода изображен гамбургер.
Слухи о беременности Дарины появились, когда девушку якобы заметили в центре планирования семьи, отмечает Starhit. Опровержение актрисы не подействовало на поклонников: они решили, что Эрвин просто не хочет афишировать подробности о личной жизни и своем положении.
Александр и Дарина состоят в браке чуть меньше года. Их роман начался, когда продюсер еще бы женат на Виктории Галушке. Однако Цекало не любит вспоминать об этом. Он считает, что главное — его счастье с новой супругой.
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