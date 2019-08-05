Столичные полицейские задержали женщину за кражу денег у пенсионерки
Столичные полицейские задержали подозреваемую в краже денег у пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
В отдел полиции по району Богородское обратилась 88-летняя пенсионерка. По ее словам, к ней в квартиру позвонила неизвестная женщина, которая представилась работником социальной службы. Злоумышленница рассказала хозяйке о льготах, которые той якобы полагаются. После она отвлекла внимание женщины и похитила деньги. Сумма ущерба составляет 14 тысяч рублей.
По подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали 47-летнюю безработную женщину. Следствие возбудило уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
Читайте также: Кадиллак за 4,4 миллиона рублей похитили у безработного мужчины в Москве