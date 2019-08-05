Эксперты объяснили, почему не стоит бояться астероида «размером с башню»

Меньше чем через неделю мимо Земли должен пролететь астероид, который астрофизики идентифицируют как 2006 QQ23. В СМИ заявили, что диаметр космического тела достаточно велик — 660 метров. По размеру астероид близок к высокой башне. Согласно имеющимся расчетам, он приблизится к нашей планете на расстояние 0,049 астрономических единицы — это более семи миллионов километров. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у экспертов, какие последствия это может иметь для Земли.

Корреспондента сразу поспешил успокоить кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников. Он подчеркнул, что по-настоящему опасных для Земли астероидов ученые в ближайшее время не ожидают.

— Давайте будем честны: иногда опасность любого близко летящего космического тела в угоду ряда причин преувеличивается. В том числе и ради громких заголовков, — сказал эксперт. — В целом, если до сближения с астероидом осталось всего пять дней, земные астрономы уже способны с точностью до 100 километров посчитать его положение. И чем дальше от нас это событие во времени, тем тяжелее определить точное расстояние. Но на этом временном отрезке уже можно точно говорить, состоится столкновение или нет. В нашем случае ответ на этот вопрос будет отрицательным.

Астроном отметил, что опасность астероид начнет представлять только тогда, когда расстояние пролета будет составлять сотни километров. Даже если космический объект пролетит в 300 километрах от поверхности Земли, ничего страшного, скорее всего, с нами не случится. Однако если бы 2006 QQ23 все-таки направлялся точно на нашу планету, то, скорее всего, катастрофа была бы страшной.

— Если бы астероид был размером порядка одного километра в диаметре, то, врежься он в Землю, это было бы бедствие планетарного масштаба. В свою очередь, 600-метровый 2006 QQ23 тоже способен причинить нам огромный вред. Но он, к счастью, пролетит мимо, — отметил Олег Угольников.

Впрочем, оказать влияние на людей, живущих на планете, астероид все же может, считает астролог Василиса Володина.

— Стоит сразу отметить:мы не считаем, что космические объекты влияют на человека. Гороскопы — это, скорее, зеркало, которое отражает расстановку сил, а не демонстрирует, как Марс или Венера влияют на людей. Показывается структура ситуации. Поэтому сам по себе астероид не имеет никакого влияния на человека. Хотя, разумеется, с точки зрения физики гравитационные воздействия таких крупных тел, как Юпитер или Сатурн, на нас влияют, пусть и микроскопически, — отметила Василиса Володина.

Тем не менее введение новых величин в эту систему говорит о неких специфических неожиданностях, через которые может проходить Земля. Ряд аспектов нашей жизни может подвергнуться внезапным изменениям. Однако, к сожалению, мы не можем сказать, какого рода будут эти неожиданности.

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