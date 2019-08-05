Новую дорогу введут между Киевским и Калужским шоссе в 2021 году
Новая поперечная дорога «М3 «Украина» — Середнево — Марьино — Десна» между Киевским и Калужским шоссе будет введена в 2021 году. Об этом рассказали в столичном Стройкомплексе.
— Сейчас она готова на 30 процентов. Уже частично уложен асфальт, ведется монтаж инженерных коммуникаций, — заявил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
Он добавил, что строители начали возведение балочного моста через реку Ликову. Это является наиболее сложным элементом в проекте. На мосту будут организованы четыре полосы для движения. С обеих сторон появятся пешеходные тротуары и полосы безопасности.
Трасса «М3 «Украина — Середнево — Марьино — Десна» протянется на 12 километров от трассы М3 «Украина» до Калужского шоссе. Ожидается, что интенсивность движения составит полторы тысячи автомобилей в час. С обеих сторон будут обустроены выезды на магистрали. Кроме того, на данном участке будет запущен общественный транспорт, сообщается на сайте информационного центра правительства Москвы.
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