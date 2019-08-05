Автор музыки к песне «Снег кружится» скончался на 82-м году жизни

Знаменитый советский и российский композитор Сергей Березин, написавший музыку к песням «Снег кружится», «А может, я тебя выдумал» и не только, скончался 5 августа. Ему был 81 год.

О смерти композитора на своей официальной странице в социальных сетях сообщила поэтесса Лариса Рубальская.

Она напомнила, что Березин также являлся художественным руководителем ансамбля «Пламя», который исполнял множество советских хитов, в том числе песню «На дальней станции сойду».

— Он был очень много лет моим близким, надежным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя, — пишет Рубальская в Instagram.

Свой комментарий под записью поэтессы оставил музыкант Игорь Николаев.

— А снег не знал и падал… Светлая память, — написал композитор.

Напомним, что многие свои самые известные песни Березин сочинил именно на стихи Рубальской, например, «На два дня», «Давайте, Люся, потанцуем», «А быть могло совсем не так». Также композитор сотрудничал с такими исполнителями, как Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Михаил Шуфутинский, Филипп Киркоров.

Звания «Народный артист России» Березин был удостоен в 2001 году.