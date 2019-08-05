Международный музыкальный фестиваль GNESSIN AIR открылся в старинном особняке на Знаменке
На протяжении 11 дней в столице будут выступать яркие талантливые музыканты из России и других стран. Зарубежными гостями, в частности, стали флейтист Феликс Ренггли, баритон из Китая Шанжун Цзян, музыканты Хироко Иноуэ из Японии и Пьер Стайверс из Нидерландов.
Каждый день гости фестиваля смогут посетить от двух до четырех концертов. Открыл фестиваль заслуженный артист России, пианист Александр Гиндин. Он представил программу сочинений Фредерика Шопена.
Всего на фестивале GNESSIN AIR состоится 27 выступлений. В программе концерты старинной, джазовой, классической и современной музыки. Запланированы и выступления участников Московской международной Летней школы в Гнесинке.
Специальным гостем станет заслуженная артистка России, оперная певица Альбина Шагимуратова.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил Хохлов, художественный руководитель проекта, директор Колледжа имени Гнесиных:
— В фестивале участвуют выдающиеся музыканты, концерты пройдут в разных музыкальных направлениях. Выступления состоятся на открытом воздухе, надеюсь, с погодой все будет нормально. Не каждый фестиваль проводит такое количество концертов. Программа очень интересная, мы надеемся, что она придется москвичам и гостям города по вкусу. Фестиваль станет одним из ярких культурных событий этого лета .
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