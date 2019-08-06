Названы самые популярные кондитерские изделия у россиян
Печенье, пряники и вафли cтали самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Такском».
Согласно статистике, средняя цена на печенье составила 150 рублей за килограмм. Продажи продукта увеличились на 4 процента по сравнению с 2018 годом.
Второе место среди сладостей заняли шоколадные конфеты, цена которых составила 595 рублей за килограмм. Их продажа выросла на 3 процента.
На третьей позиции оказались сахарные изделия. В пятерку лидеров также попали шоколадная паста, торты и пирожные.
Рейтинг был составлен на основе обработки фискальных данных с касс. Всего проанализировано свыше 14,5 миллиардов кассовых чеков, передает RT.
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