Водитель и пассажир такси ограбили мужчину в ТиНАО
Сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением обстоятельств разбойного нападения на мужчину, совершенного в ТиНАО. Об этом проинформировали в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.
Согласно имеющейся информации, гражданин 1996 года рождения обратился в полицию с заявлением о разбое вечером в понедельник, 5 августа. По его словам, в деревне Ботаково он сел в автомобиль такси, в котором находились водитель и пассажир.
— Угрожая мужчине ножом, неизвестные заставили его с помощью мобильного приложения перевести на указанный ими счет 427 тысяч рублей. После этого злоумышленники высадили заявителя и скрылись, — указано в сообщении ведомства.
Полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
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