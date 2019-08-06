Задержаны участники драки у станции метро «Площадь Ильича»
Во вторник, 6 августа, произошел конфликт между группой лиц на Золоторожском валу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
По данным правоохранителей, о драке возле дома 40 по Золоторожскому валу у станции метро «Площадь Ильича» стало известно 6 августа около 4 утра.
— Незамедлительно прибывшими на место происшествия полицейскими участники инцидента, приезжие из стран ближнего зарубежья, доставлены в территориальный ОМВД для дальнейшего разбирательства, —сообщили «Вечерней Москве» в ведомстве.
Согласно информации, в результате инцидента несколько участников получили телесные повреждения. Врачи оказали им необходимую помощь.
Сейчас представители правоохранительных органов выясняют обстоятельства конфликта. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законом.
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