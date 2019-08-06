Названы вредные привычки времен СССР
Названы самые распространенные вредные привычки времен Советского Союза.
Как пишет «МедикФорум», некоторые правила личной гигиены прошлого перестали быть актуальными и вопреки распространенному мнению не так полезны для здоровья.
Одно из них — умывание с хозяйственным мылом. Как отмечает издание, такое очищение слишком агрессивно для нежной кожи лица. Хозяйственное мыло содержит жирные кислоты и щелочи, едкий натрий и канифоль. Данные вещества в средстве могут спровоцировать появление дерматита.
Кроме того, советские граждане часто использовали газеты вместо туалетной бумаги. Раньше мало кто знал, что печатная краска содержит вредные хромат и сульфид свинца, которые могут нанести лишь вред организму.
Многие жители времен СССР любили также использовать одеколон, чтобы очистить кожу. Издание отмечает, что спирт, который содержит средство, имеет свойство пересушивать кожу лица и крайне опасен для глаз.
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