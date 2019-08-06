Как завтракать дома стало не модно...

Еда для современного москвича — пунктик, еще одна составляющая актуальной модели поведения.

Тема, на которой столица сдвинулась. Всерьез и надолго. Гастрономическую суперэстетику создают в городе антуражные кафе, рестораны, тематические столовые и буфеты (всего в Москве работает более 11 тысяч заведений общепита), а поддерживают блогеры, соцсети, виртуальный мир рецептов, кулинарные шоу и звездные повара.

При том, что почти каждый москвич стремится оборудовать дома кухню по последнему слову техники и в духе передовой дизайнерской мысли, готовить горожане, говорят эксперты, на своих шикарных кухнях стали меньше. И все чаще заказывают на дом онлайн не суши и пиццу, а «домашнюю еду» — борщи, супы и полноценное второе. То есть домашненького-то хочется, а готовить — нет. Духовки во многих квартирах — лишь элемент интерьера: хозяйки их почти не открывают. Незачем. Вы, например, помните, когда в последний раз пекли дома пироги?

Вдобавок аналитики из NPDGroup подсчитали, что количество москвичей, предпочитающих завтракать не дома, а в кафе и ресторанах, за год выросло на 16 процентов. Цифра показательная.

Теперь москвичи даже завтракают в ресторанах Фото: pixabay.com

Нам, конечно, еще далеко до Европы с ее 20–30 процентами «бродячих едоков», но направление взято именно туда — в сторону отказа от готовки дома. И это неприятно. В стиле, в духе, удобно — никто не спорит, но неприятно. И не потому, что кто-то там должен упахиваться на кухне.

Просто готовить еду дома — значит создавать уют. Помню, как в детстве мы всей семьей лепили пельмени по выходным: мама, папа, я делаю вид, что помогаю — толку ноль, зато счастливая и в муке. На самом деле «пельменные вечера» организовывались исключительно с утилитарными целями — есть советские пельмени с сосисочным фаршем было невозможно, но здорово же было, душевно.

А теперь что? Ну, понятно, обед в рабочее время, ясно — ужин при свечах или с семьей в выходные, но завтрак в кафе как система — уже перебор. Это как же нужно облениться, чтобы не найти времени на приготовление какой-нибудь элементарной яичницы?! Занятые все стали, деловые. Лучше выйти на работу пораньше и позавтракать в кафешке за углом, лишь бы не возиться на кухне. А индустрия-то столичных «едален» располагает: почти в каждой кафешке есть утреннее меню с очень демократичными ценами.

Все вкусно и нарядно. Не готовь, а вкушай, общество потребления. Больше, больше, больше.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»