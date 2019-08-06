Количество пожаров в Москве за пять лет снизилось более чем на 60 процентов
Количество пожаров, зафиксированных в Москве, за последние пять лет снизилось на 63,4 процента. Об этом рассказал начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Москве, полковник внутренней службы Юрий Жуковский.
По его словам, в среднем время прибытия пожарно-спасательной бригады на пожар в городе составляет 7,62 минуты.
— Вместе с этим снижается и количество погибших на пожарах людей, а число спасенных человеческих жизней увеличивается, — подчеркнул Юрий Жуковский.
Полковник подчеркнул, что приведенный показатель является лучшим в России. Кроме того, ежегодно снижается и среднее время, необходимое для тушения пожаров. На текущий момент оно составляет 8,08 минуты, передает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Двух человек спасли при тушении пожара в квартире на востоке столицы