Вот вчера коллега моя вернулась из путешествия. И хотя поездка вроде как не удалась, холодно ей, видите ли, было вдали от редакции, все равно лицо светится счастьем и свежестью. И мы тут... тоже, конечно, счастливые, мы же любимую работу работаем, но и в путешествие тоже хочется.

Нет, правда, вы посмотрите, как меняется человек, который только собирается в отпуск. За день-два он превращается в милого добродушного балагура. Те важные рабочие моменты, которые еще вчера его тревожили, сегодня кажутся ерундой и мелочью. Ходит он, раздражает всех своей беззаботностью. Да и после отпуска. Минимум пару дней, пока полностью не погрузится в рабочий процесс, экс-отпускник еще слишком бодрый и довольный жизнью.

Но на самом деле если серьезно, то это просто прекрасно. Ведь отпуск — это настоящая маленькая жизнь, когда ты полностью меняешь все вокруг. И без этой маленькой, насыщенно-яркой жизни не бывает большой. Где есть место свершениям, если хотите — подвигам. Ведь нужно в какой-то момент сделать перезагрузку и поменять на время картину перед глазами. А уже потом — с новыми силами и эмоциями — в новый бой.

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