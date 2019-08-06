Путин посетил занятие юных хоккеистов в центре «Сириус»
Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил семинар юных хоккеистов, который прошел в образовательном центре «Сириус». Там главе государства подарили спортивную форму с логотипом программы подготовки спортсменов «Красная машина», в рамках которой и организуются семинары.
Реализацией программы занимается Федерация хоккея России.
В этот раз занятие прошло в новом корпусе образовательного центра. Семинар провел первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. А рассказал президенту страны о работе программы «Красная машина» легендарный хоккеист и президент федерации Владислав Третьяк.
На прощание Владимир Путин пожелал спортсменам успехов. Присутствующие на занятии не только подарили российскому лидеру хоккейную форму, но и сделали фотографию на память. Об этом сообщает РИА Новости.
Добавим, что центр «Сириус» находится в Сочи. Программы по хоккею проводятся там ежемесячно.
Кроме того, деятельность образовательного центра направлена на выявление, развитие и дальнейшую профессиональную поддержку детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.
«Сириус» открыли в 2015 году по решению президента РФ.
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