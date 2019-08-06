Бритни Спирс поделилась, как провела выходные с детьми
Бритни Спирс опубликовала в своем аккаунте в Instagram новое фото. Звезда поделилась впечатлениями о том, как провела время с двумя сыновьями — Шоном и Джейденом.
37-летняя певица рассказала о поездке в Диснейленд в Лос-Анджелесе. Вместе с мальчиками она прокатилась на аттракционах и перекусила в кафе.
— Мои мальчики выросли, им не нравится фотографироваться. Поэтому я очень обрадовалась, когда они согласились сделать совместный снимок, — написала Спирс.
Весной сообщалось, что звезда страдает от депрессии, из-за чего в скором времени, возможно, закончит карьеру. Певица даже какое-то время находилась на лечении в психиатрической клинике, но затем стало известно, что Спирс готова вернуться на сцену.
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