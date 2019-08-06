Метеоролог рассказала, стоит ли москвичам ждать «бабьего лета» в сентябре

В сентябре после первых заморозков, как правило, устанавливается период теплой и сухой погоды. Обычно он длится неделю, от силы — полторы, но выражен достаточно ярко, вплоть до вторичного цветения некоторых растений. В Севергой Америке это сезонное потепление называют «индейское лето». В Европе верят, что сказочный народец, эльфы, ткут паутину и удерживают теплые дни. Немцы называют это время «лето паутины». В России потепление в начале осени именуют «бабьим летом».

Чтобы выяснить, стоит ли москвичам ждать бабьего лета в сентябре, или нужно смириться с тем, что осень уже давно наступила корреспондент «Вечерней Москвы» обратился в Гидрометцентр России. Ведущий метеоролог Марина Макарова «бабье лето» не прогнозирует.

— Самые теплые дни в этом году — последние числа июля и первая декада августа. Затем температура будет понижаться, это сезонный тренд. Но она будет колебаться. В наших широтах она всегда колеблется. Предсказать, на какое число в сентябре придется потепление, мы не можем. Мы даем пятидневные краткосрочные прогнозы.

По словам Макаровой, «бабье лето» — это период антициклона и стабильной теплой погоды с прохладными ночами, но для того, чтобы узнать, будет ли оно в сентябре, она посоветовала обратиться к народному календарю. Кроме того, что Азорский антициклон усилится к концу лета и его ядра переместятся в восточном направлении, пока что ничего конкретного метеоролог сказать не смогла. Она напомнила, что в прошлом году «лето продолжалось до 22 сентября». Говорить же сейчас о бабьем лете, по мнению Марины Макаровой, нет смысла.

Специалист также рассказала, какой погоды стоит ждать москвичам в августе.

— Август по прогнозам в столичном регионе предусматривался близким к норме, но на отрицательном фоне, средняя температура месяца ниже нормы. Скоро произойдет изменение температуры, которое можно назвать потеплением. Ночи станут теплее: 8-12 градусов, днем 20-22. В области будет чуть прохладнее. Четверг станет самым теплым днем: до 25 градусов. Дожди не прекратятся. С юго-запада к московскому региону подойдет циклон, он возникнет на волне атмосферного фронта на границе Украины, Белоруссии и России. Мы будем находиться в зоне дождей, ожидаются грозы, порывы ветра до 22 метров в секунду.

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