Мэра французской коммуны сбили насмерть после спора о мусоре
76-летний Жан Мишель, мэр коммуны Синь департамента Вар на юго-востоке Франции, был насмерть сбит рабочими после спора о неразрешенной свалке строительного мусора. Это произошло 5 августа.
Мишель увидел, что рабочие не отвозят мусорные отходы на разрешенную свалку, а выбрасывают их на обочину дороги. Мэр коммуны попросил их убрать мусор.
Сначала рабочие послушались его, однако затем они услышали требование мэра сперва дождаться приезда муниципальной полиции.
Сотрудники правоохранительных органов оштрафовали могли оштрафовать рабочих за выброс мусора на обочину. Из-за этого нарушители попытались максимально быстро скрыться с места событий на грузовом автомобиле. Именно тогда, совершая маневр, они и сбили мэра коммуны. В результате столкновения мужчина получил смертельные травмы, передает France Info.
Рабочих взяли под стражу. Следствие выясняет, был ли мэр сбит в результате несчастного случая или причиной его гибели все же стал злой умысел.
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