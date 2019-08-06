Влад Лисовец об Алле Вербер: Она всегда оставалась душевным человеком
Стилист Влад Лисовец в комментарии Nation News признался, что его шокировала новость о смерти фешен-директора московского ЦУМа Аллы Вербер.
Алла Вербер скончалась 6 августа во время отпуска в Италии. Ей был 61 год, сообщает RNS.
Ранее врачи диагностировали у Вербер онкологическое заболевание, но в 2013 году она заявила, что ей удалось справится с болезнью.
По предварительной информации, Вербер стало плохо вечером, 5 августа, она была госпитализирована в клинику.
Стилист Влад Лисовец отметил, что Алла Вербер была одной из немногих, кого не испортили слава и популярность.
— Она невероятно крутой человек именно потому, что обычно люди из фешен-индустрии более жесткие, более поверхностные. А Алла при всем этом оставалась всегда очень душевным человеком, — заявил Лисовец.
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