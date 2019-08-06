Алла Вербер. Полет бабочки

Фешен-директор и байер столичного ЦУМа, вице-президент ювелирной компании «Меркури» Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни в Италии. О причинах смерти пока не сообщается, новость многими воспринята с невероятной болью: Аллу Константиновну очень уважали, к ее точке зрения прислушивались, и людям она дарила много счастья.

...Быть стильной и молодой. Это получалось у Аллы Вербер блистательно и как-то очень легко. Ее имя давно стало синонимом качества и даже своеобразным лейблом: все знали, что Вербер — это значит «отлично».

Петербурженка, ленинградка — так говорят о рожденных в Северной столице, вкладывая в эти слова особый смысл, чуть больший, чем просто место рождения. Ленинградка — это значит стильная, со вкусом, с эстетикой в речи и одежде, манере вести себя, есть, идти, пить кофе... Такой и была Алла.

В ее детстве, правда, никто особенно не думал о том, что ее будущее станет столь блестящим, каким оно стало. Но основы этого успеха были заложены именно тогда, в начале шестидесятых, когда маленькая Алла с сестрой Ирой могли часами лежать на подоконнике, рассматривая сверху, из квартиры, суетящихся на улицах Питера туристов. Они очень отличались от советских людей непринужденностью походки, голосами и интонациями. А главное — одеждой. По комплексу всего этого Алла вскоре начала уже издалека определять принадлежность людей к той или иной стране: она будто седьмым чувством определяла итальянцев или французов, англичан и шведов. Как она это делала — останется загадкой. Впрочем, важен итог: тогда-то Алла и развила свой вкус, тогда и заболела окончательно модой, которая в результате вознесла ее на гребне успеха на огромную высоту. Алла Вербер была одной из самых успешных бизнес-леди страны.

...В детстве Аллу учили музыке: она послушно ходила в музыкальную школу, а консерватория была буквально напротив дома — казалось, судьба складывается по какому-то решению свыше. Нужду семья не испытывала: папа прилично зарабатывал, и Алла втихую мечтала о работе в модном магазине, если бы такой, конечно, был. Но откуда им было взяться в стране Советов? Родители же прочили ей будущее в медицине и всячески поддерживали ее решение пойти в медучилище, что она и сделала сразу после 8 класса.

Мысли же о «шмотках» или магазинах приводили родителей Аллы в ужас: они были уверены, что путь в торговлю «или куда-то рядом с этим» неизбежно кончается тюремной камерой. Когда папа впервые сказал, что не против эмигрировать, и начал готовить отъезд в Израиль, Алла восприняла это как шанс — свой, личный, колоссальный. Отправляясь туда, девушка вышла в Вене, спокойно пересела на самолет, но не до Тель-Авива, а до Рима, и была такова: она же не могла не исполнить свою мечту!

Рим... Это была сказка, написанная для Аллы. Тут, в Вечном городе, она и увидела отражение своей мечты и инструменты для ее воплощения — массу вещей прекрасного качества, которые можно комбинировать, стыковать, чтобы делать людей красивыми...

Она попыталась устроиться на работу. Но как? Знания языка нет, опыта нет, только глаза горят ярче самоцветов, да коса — русская краса — только что не метет землю... Менеджер одного из магазинов сделал ставку на эту косу и не пожалел об этом: Алла оказалась очень работящей, внимательной, надежной. Она работала на износ и впитывала все, что слушала, как губка, и училась понимать.

Впрочем, с этим «раем» ей пришлось проститься: по решению родителей их всех ждала Канада. Монреаль — огромный, почему-то сразу, мгновенно, очень понятный — ей показался европейским, и она не боялась его. Впрочем, боялась ли она вообще чего-то?

Фешен-директор ЦУМа Алла Вербер Фото: Аккаунт Аллы Вербер в Instagram (https://www.instagram.com/verberalla/)

В 19 лет мир казался ей улыбчивым существом... И хотя английский ее был плох, она устроилась в магазин одежды — почти такой, о котором мечтала когда-то. Руководство магазина быстро заметило удивительную тенденцию: в те дни, когда Алла работала, продажи возрастали ощутимо. В разы! Да, в девчонке было что-то особое — она даже манекены «наряжала» не так, как все. Вскоре именно Алле поручили переговоры о поставке в магазин новых европейских коллекций.

Ее путь наверх лишь со стороны казался абсолютно безоблачным. Было трудно, иногда очень... Но сильная, солнечная женщина не боялась трудностей. В Канаде она окончила факультет менеджмента, а в 1984-м в Монреале открылся ее первый бутик. Спустя какое-то время она открыла второй магазин, третий...

А потом она решила вернуться. И сделала это в острый, непростой момент — в 1989 году. Подниматься начала сразу, в 1993-м плотно сотрудничала с компанией Mercury, позже став ее вице-президентом. А в 2003-м Алла Вербер заняла пост фешен-директора ЦУМа.

...Ранние подъемы, командировки — 8 месяцев из 12 существующих Вербер проводила в разъездах, бесконечных переговорах, перелетах. Первый ее брак был недолгим, но подарил ей очаровательную дочку Катю. Во втором браке с бизнесменом Давидом Авербахом Алла обрела счастье, ну а со временем Катя сделала ее счастливой еще раз — переведя в статус бабушки. Но ничто из этих изменений никак не отражалось на профессиональном уровне Вербер: она была идолом для столичных и не только столичных модниц, ее стараниями Москва стала центром моды.

Алла Вербер дружила со звездами и самыми обычными, простыми людьми, поддерживала молодых дизайнеров, была неизменно приветлива и обаятельна. Ей было всего 62, которых ей невозможно было дать. Поверить, что эта женщина-праздник больше не улыбнется своей улыбкой кинозвезды, пока нереально. Индустрия потеряла многое — одного из очень сильных своих игроков. Близкие — родную душу. Друзья — надежного друга.

Прощай, Алла. Тебя не забыть.

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