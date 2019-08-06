Самая главная в российском мире моды: звезды отреагировали на смерть Аллы Вербер

Российские звезды выразили соболезнования по поводу смерти фешен-директора ЦУМа и вице-президента компании Mercury Аллы Вербер.

Одной из первых отреагировала журналист Алена Долецкая.

— Потеря близкого друга и по-настоящему масштабного человека невыносимо тяжела. Буду помнить и любить тебя, Аллочка моя, всегда. Вечный покой и Царствие Небесное, — написала Долецкая в своем Instagram-аккаунте.

Художник-модельер Вячеслав Зайцев рассказал «Вечерней Москве», что Вербер была замечательным специалистом с даром чувствовать время и желания людей.

— Она обладала прекрасным вкусом. Благодаря ее эрудиции и таланту чувствовать эпоху ЦУМ стал центром моды в России, — отметил модельер.

Историк моды и искусствовед Александр Васильев считает, что Вербер была человеком большой энергии, любительницей светской жизни и моды.

— Она потратила много сил на популяризацию этого гламура у нас — это такие марки, как Dolce&Gabbana, Loro Piana. Я знал ее только с внешней стороны, и я не знаю, как ей удалось пронести эту гламурную беззаботность через всю жизнь. Она была из тех эмигранток-возвращенок, которые прижились и полюбились здесь и стали неотъемлемой частью модного истеблишмента, — прокомментировал Васильев «Вечерней Москве».

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил «Вечерней Москве», что Алла Вербер была самой главной в российском мире моды. Также она была замечательным другом, добрым и хлебосольным человеком.

— Она для нас всех была как член семьи. Буквально недавно мы разговаривали, она спрашивала, почему мы не были на юбилее. У Валерии мама тогда была в больнице, и мы просто не смогли. Весной Пасху вместе встречали, — рассказал Пригожин.

Предприниматель и председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович заявил, что Вербер представляла эпоху профессионального, модного, жизнеутверждающего действа и была одним из пионеров в модной индустрии.

— Даже будучи на конкурирующих позициях, мы дружили. У нас были разные подходы — она врывалась в мир дизайнеров и роскоши с открытым забралом. Еще тогда в 90-е она была влюблена в Dolce&Gabbana. Это была ее эпоха — такого яркого гламура, когда это все в нашей стране только создавалось. И поэтому сейчас ее нишу никто уже не займет — это уже история, — рассказал Куснирович в комментарии «Вечерней Москве».

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала, что за жизнь фешен-директора ЦУМа боролись специалисты из Израиля.

— Дочь Катя и внуки сейчас там, Катя в тяжелом психологическом состоянии. Алла Константиновна весь год болела, перенесла на ногах два воспаления легких — а мы никто и не знал... сегодня утром ее не стало, — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Напомним: о смерти Аллы Вербер стало известно 6 августа.

Читайте также: ЦУМ подтвердил смерть Аллы Вербер