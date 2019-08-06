Определены полуфиналисты среди самых инициативных
6 августа были объявлены полуфиналисты Всероссийского конкурса «Доброволец России». Москва оказалась на первом месте по количеству участников.
До заочного этапа дошли около пяти тысяч заявок. Эксперты отобрали 956 лучших проектов. Из них 819 — от участников старше 18 лет, остальные — от конкурсантов в возрасте от 8 до 17 лет. Отметим, что больше всего полуфиналистов представляют столицу. До этого этапа дошли 50 конкурсантов из Москвы. Теперь им предстоит пройти очную защиту своих работ.
— Сейчас нам предстоит познакомиться с авторами уже лично, услышать планы по развитию инициатив, понять, какие ресурсы для этого требуются, — отметил председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев. — По итогам будет составлен лонглист из 10 финалистов в каждой номинации, которую будет оценивать состав жюри. Наиболее популярным направлением у конкурсантов стал «Волонтерский центр».
За финал в этой номинации будут бороться 112 проектов. В тройке лидеров — «Помощь детям» и «Рожденные помогать». Конкурс «Доброволец России» проводят в девятый раз. Финалисты станут известны 13 октября. Лауреатов же объявят в конце года на Международном форуме добровольцев в Москве.