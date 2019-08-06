Столичный зоопарк обзавелся гостиницей для пчел, оставшихся без жилья

В Московском зоопарке рассказали об обустройстве искусственного убежища для пчел.

Домик обустроили для тех насекомых-одиночек, которые пострадали из-за застройки пустырей, активного кошения травы и пала. Как сообщили в Московском зоопарке, среди обитателей новой «гостиницы» — пчелы семейства мегахилид, песочные и эвменовые осы.

— Самки этих маленьких деятельных насекомых хотя и обладают жалом, но в отличие от медоносных пчел или общественных ос для людей не представляют опасности, если не пытаться их ловить руками, — отметили в пресс-службе зоосада.

Само убежище представляет собой деревянный каркас, внутрь которого вкладываются природные материалы с горизонтальными цилиндрическими полостями, открывающимися наружу.

— В нашем случае в ее основе — прочная деревянная рама, которая спереди затянута крупноячеистой сеткой, защищающей гнезда насекомых от птиц, — пояснили в зоопарке. — Сверху «гостиница» оснащена покатой металлической крышей, призванной защищать ее постояльцев от непогоды.

Строить убежища для одиночных пчел и ос предложил еще в ХIХ веке французский натуралист и энтомолог Жан Анри Фабру. В России они начали появляться в начале ХХ века.

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