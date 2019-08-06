Столичные дороги начали проверять на безопасность перед учебным годом

В Москве стартовали плановые работы по подготовке улиц к осеннему сезону. Их ежегодно проводит Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Вчера корреспондент «ВМ» понаблюдал за плановыми работами специалистов этого столичного ведомства.

Подготовка к осени у специалистов Центра организации дорожного движения ежегодно начинается в начале августа, а то и раньше. Сезон осенний, считай, школьный. Особое внимание уделяется приведению в порядок дорожного движения на столичных улицах, в шаговой доступности к которым расположены детские медицинские и учебные учреждения (детские сады, школы).

На этих улицах сотрудниками транспортной службы тщательно проверяется вся дорожная инфраструктура — пешеходные переходы, дорожные знаки, светофоры, велопарковки и так далее. В общем, все, что должно обеспечить безопасность детей и их родителей по дороге к детским образовательным учреждениям.

— Новый учебный год уже не за горами, школьники и студенты вернутся в город. Станет больше на дорогах и автомобилей. Все светофоры, дорожные знаки должны работать, быть чистыми, надежно закрепленными и заметными в любое время суток. Важно, чтобы водитель мог издалека их увидеть и вовремя сориентироваться, так как в первую очередь это безопасность всех участников дорожного движения, — рассказали представители пресс-службы Центра организации дорожного движения.

В этом году перед специалистами ведомства стоит масштабная задача — проверить территории более 550 московских школ, имеющих прямой выход на проезжую часть, и подъездные пути к ним и устранить все неисправности, выявленные в ходе этих проверок.

Как сообщили в пресс-службе ЦОДД, на сегодняшний день специалисты транспортной организации уже восстановили и заменили более 115 дорожных знаков, проверили исправность 15 тысяч светофоров на столичных перекрестках.

С одной из таких бригад, наводящих порядок на дорогах столицы, мы провели вчера несколько часов, разъезжая на фирменном ярко-зеленом фургоне по примыкающим к школам и детским садам улицам Западного административного округа.

— Сегодня будем устанавливать знаки «Осторожно, дети» и «200 метров». Соответственно с двух сторон улицы, — поделился планом действий монтажник бригады Центра организации дорожного движения Артем Мишин. — Будем проверять, как выглядят знаки. Если есть какие-то повреждения, заменим. Любой знак.

Прочитав сомнение в моих глазах, монтажник Артем добавил:

— Да у нас тут в машине целый арсенал знаков, сам посмотри.

Заглянул в кузов грузовика, увидел в углу не менее двух десятков дорожных знаков. На все случаи жизни. Почудилось, что среди банальных «зебр» и «человечков» мелькнул дымок из трубы паровоза.

Раритет.

— У нас подготовка к школьному сезону стартует в конце июля, то есть за месяц-полтора до начала учебного года. — подключается к раз говору инженер бригады Центра обеспечения дорожного движения Андрей Кирягин. — За день проверяем около 10 улиц. Вот, прямо по списку адресов.

Андрей протягивает список с адресами на сегодня.

— Мы сейчас на пересечении Малой Филевской и улицы Полосухина, — вводит в курс дела инженер. — Здесь рядом школа № 98. Установим знаки, поправим покосившиеся столбы, один зальем цементом, чтобы закрепить основание.

Через полчаса работа на улице закончена: столбы закреплены, знаки установлены. Пора двигаться дальше, впереди еще шесть адресов.

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