Иностранный опыт: как зарубежные специалисты принимают участие в реализации городских проектов

6 августа в «Зарядье» проходила наладка органа, который разработали французские специалисты. «Вечерняя Москва» рассказывает об иностранном участии в реализации городских проектов в Москве.

Сейчас музыкальный инструмент, созданный на заказ для московского концертного зала, проходит звуковую настройку. Как уточнили в Стройкомплексе города, у специалистов есть требования, согласно которым орган можно настраивать и запускать в эксплуатацию не меньше, чем через год после окончания строительства здания. Это нужно для того, чтобы не было искажения звука.

— Орган смонтирован, идет пусконаладка. К концу года он заработает, — рассказали в ведомстве, добавив, что ранее в Москву из Франции доставили конструкции и механизмы музыкального инструмента: это более 3,6 тысячи деревянных и металлических труб, мобильная и механическая консоли, система воздуховодов и работы регистров. Еще на этапе строительства звуковые испытания новой жемчужины «Зарядья» шли под личным руководством именитого инженера, президента американского подразделения японской компании Ясухисы Тойоты.

Однако не только эта площадка испытала на себе влияние иностранных технологий. Концепцию парка «Зарядье» предложили американцы.

Опыт иностранцев бывает полезен и в других проектах. Например, сейчас он используется в процессе проектирования одного из самых крупных современных хабов — транспортно-пересадочного узла «Петровско-Разумовская».

— Проектирование ведется совместно с японской компанией. Уже практически готова концепция, — сообщили «ВМ» в столичном Стройкомплексе. — Крупный узел объединит две линии метро, маршруты автобусов и железнодорожного транспорта.

Также иностранцы участвуют в конкурсах архитектурных проектов станций Московского метрополитена, предлагают свои варианты по благоустройству городских пространств. В частности, в городе сейчас проходит конкурсфестиваль «Цветочный джем». Его председатель, британский ландшафтный архитектор Энди Стеджен высоко оценивает озеленение российской столицы.

— Я много видел примеров качественного озеленения в Москве. Городу в этом плане повезло. Большие парки есть, создаются по всему городу, и они впечатляют посетителей. Я участвовал в благоустройстве одного из них. Парк расположен в районе Митино, — сказал Энди Стеджен. — Это хорошая практика — привлекать иностранных специалистов. В Москву на протяжении веков приглашались иностранные архитекторы, дизайнеры, зодчие.

Но Москва и сама готова делиться опытом с международным сообществом. В частности, в Стройкомплексе пригласили иностранцев посмотреть на опыт обновления жилфонда Москвы.

Как отметил первый заместитель председателя Комитета государственного строительного надзора Москвы, статс-секретарь Сергей Музыченко, контроль строящихся в столице объектов, в том числе и домов по программе реновации, ведется на высоком уровне.

— Если еще пять лет назад мы следили в первую очередь за механической безопасностью, устойчивостью здания, за соблюдением технических параметров, то сейчас в фокусе внимания дальнейшая эксплуатация, в том числе с точки зрения влияния на здоровье человека, — сказал он. — В составе Мосгосстройнадзора есть подведомственный Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Инструментально обеспечивается контроль качества за всеми показателями вводимых объектов.

КСТАТИ

Ряд проектов в ТиНАО курирует бывший французский политик, а ныне — заместитель гендиректора АО «Мосинжпроект» по международным связям и перспективным объектам Морис Леруа.