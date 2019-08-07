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Церковь будет всегда. Взгляд сквозь годы архипастырского служения

Геннадий Окороков
• 07:56 • 7 августа 2019
Митрополит Калужский и Боровский Климент
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Митрополит Калужский и Боровский Климент
Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"
Сегодня, 7 августа, митрополит Калужский и Боровский Климент отмечает 70-летие. Он является одним из самых известных и авторитетных архипастырей сегодня. Долгие годы митрополит Климент является колумнистом «Вечерней Москвы». В своих материалах он неизменно вспоминает о христианских ценностях как о якоре, надежной гавани человека в современном быстро меняющемся мире. Владыка Климент рассказал «Вечерней Москве», чем живут сегодня Церковь и верующие.

Митрополит Калужский и Боровский Климент много лет плодотворно сотрудничает с редакцией газеты «Вечерняя Москва». При взаимном интересе и поддержке были осуществлены многие значимые, заметные в общественной жизни проекты. Митрополит Климент является постоянным колумнистом «Вечерней Москвы». Его обращения к нашим читателям регулярно выходили в деловом выпуске, а теперь публикуются в выпуске еженедельном. При поддержке редакции увидела свет книга владыки «Воскресные беседы о Евангелии». Еще одним нашим совместным издательским проектом стала серия книг «Православная коллекция».

Для юнкоров газеты в 2017 году была организована поездка в монастыри Калужской и Боровской митрополии, где молодые люди и девушки познакомились с иконописью и бытом монашеской братии. Коллектив редакции оказывает поддержку митрополиту Клименту в организации международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне». Пресс-конференции и круглые столы, посвященные этому событию, неоднократно проходили в медиацентре редакции. За долгие годы наше сотрудничество поднялось на новый уровень, став настоящей крепкой дружбой.

— Высокопреосвященнейший владыка, сегодняшний этап существования Церкви сопряжен с определенными трудностями: негативные публикации в СМИ, малое число активных верующих (по данным соцопросов), протесты против строительства храмов. Как видится их разрешение?

— В истории Церкви были периоды гонений, когда христиане шли на смерть за свою веру: так было в первые века христианства в Римской империи, эпоху Французской революции, в ХХ веке в России. Мы живем в мире, где уживаются полярно разные вещи: достижения и трудности, хорошие новости и негативные публикации, вера и атеизм, добро и зло. Кто-то восстанавливает храмы и монастыри, а кто-то разрушает. Кто-то понимает, какой значительный путь прошла Церковь за последние тридцать лет, и видит в этом перемены к лучшему, а кто-то критикует.

Я сам рос в православной семье. Мои отрочество и юность пришлись на эпоху хрущевских гонений. Только самые стойкие христиане сохраняли тогда свою веру. Они не страшились стать изгоями общества. В то время за религиозные убеждения можно было попасть и в тюрьму. В школе мне приходилось сталкиваться с насмешками учителей, потому что я носил крестик и ходил в храм.

В пионерскую организацию и комсомол я не вступил: атеистическая картина мира была мне чужда.

Я вырос в Подмосковье, в поселке Удельная. У нас был небольшой дом. Будучи ребенком, я видел, как гармонична и прекрасна природа: поля, леса, облака, звезды. Я ощущал, что у всего этого есть Создатель. Когда мне было лет пять, как-то мы пошли с папой в храм на службу, после помазания вышли из храма и сели в палисаднике на лавку. Это было начало июня, теплый вечер, небо было чистое, и много летало ласточек. Солнце уже клонилось к закату, ив его лучах сияли высоко над головой золотые кресты храма. Наслаждаясь красотой, я папе задавал разные вопросы. Помню один по-детски наивный вопрос. Я его спросил: «Пап, мы качаем воду и носим домой, а кто в деревья качает воду?»

Папа посмотрел на меня и ответил просто: «Бог». И я все понял. Бог управляет миром, и мне не нужно было никаких доказательств.

В нашем доме всегда горела лампада перед иконами, часто в гости приходило духовенство. Помню, как однажды моя мама тяжело заболела, и мы с братьями стали молиться, чтобы она поправилась. Мама учила нас никогда не отрекаться от Бога. Мы учились ценить время — часто читали Евангелие и духовную литературу, много трудились, учились старательно.

Еще будучи школьником, мы регулярно ездили в Троице-Сергиеву лавру, и в те годы у меня появилось желание стать монахом. Молясь в лавре у мощей преподобного Сергия, я чувствовал его помощь. Свое призвание ощущал в том, чтобы послужить Богу и Его Церкви.

Господь исполнил мою молитву. Я окончил семинарию и академию, был оставлен после академии там преподавателем церковной истории. В восьмидесятые годы был управляющим Патриаршими приходами в США. После возвращения на Родину возглавил Калужскую митрополию. Уже десять лет руковожу Издательским Советом Русской Православной Церкви. А что касается «малого числа активно верующих»… Вы помните притчу о сеятеле? Как воспринимают люди слово Божие? Одно семя поклевали птицы, другое не имело корней и засохло, иное заглушили тернии и только семя, упавшее в добрую землю, принесло плод веры (Мф. 13:3—23).

Не все так плохо, как изображают некоторые критики церковной жизни. В советское время в Калуге было два храма, а сейчас тридцать семь. По воскресным дням и праздникам они наполняются верующими. Паломники приезжают в монастыри, чтобы приложиться к мощам угодников Божиих, получить духовную поддержку и житейский совет. Издается православная литература, работают православные телеканалы и радиостанции. Сделано очень много, чтобы люди могли узнать больше о вере и жить по-христиански. А выбор каждый человек делает самостоятельно. Бог дал нам в этом свободу.

— Как известно, в Церкви есть направление по работе с молодежью. Какие существуют проекты для подростков и юношества?

Церковь открыта для людей любых возрастов. Меня самого принесли в храм крестить совсем ребенком. Когда подрос, стал вникать в смысл богослужения, самостоятельно ходить в храм с братьями. Дома мы с младшим братом, ныне митрополитом Тобольским Дмитрием, играли: повторяли слова и действия священников. Облачения делали из маминого платка, кадило из подручных материалов.

Конечно, в идеале ребенок должен расти и чувствовать себя принадлежащим к приходу. Во многих храмах сегодня действуют воскресные школы, организации для молодежи, клубы православных добровольцев. Проводятся культурные мероприятия: праздничные концерты, встречи с интересными людьми, обсуждение событий церковной жизни. Но, на мой взгляд, должны быть и клубы семейные. Церкви надо больше уделять внимания работе со всей семьей, еще должно произойти воцерковление всех членов семьи.

Детям надо проявлять особое внимание. Ребенок должен учиться молиться и должен регулярно участвовать в таинствах церковных. За это отвечают его мать и отец. Сейчас существует общая проблема отцовства: отцы уклоняются от воспитания своих детей. Они говорят, что любят их, но подарить новый гаджет оказывается проще, чем подарить свое время.

А ребенок хочет побыть с папой, вместе помолиться, почитать книгу; нужно посидеть у кроватки малыша, когда он засыпает, и рассказать о его небесном покровителе — это истинная забота. Любовь требует жертвы, и родители должны пожертвовать ребенку свое время. И здесь важно, чтобы вся семья была единой в вере.

Что мы делаем для детей? Издательский совет проводит конкурс «Лето Господне». Мы даем талантливым ребятам возможность написать творческую работу, проявив литературные способности. Ежегодно это событие собирает более тысячи молодых людей. Лучшие из участников приезжают в Москву, где проходит очный этап конкурса, а также дети посещают храм Христа Спасителя, монастыри, знакомятся с достопримечательностями столицы.

Конкурс проходит на благотворительной основе, чтобы поддержать юные дарования. Все расходы по перелету и пребыванию в Москве мы оплачиваем из средств, полученных по гранту. Участниками могут стать как дети, растущие в православных семьях, так и те, кто только приобщаются к православной традиции. Из таких важных мероприятий складывается попечение Церкви о молодежи. Еще раз подчеркну — проектов много, но все они должны найти отклик у родителей. Необходимо поддержать ребенка, а лучше, если участие в православном конкурсе станет темой общения для всей семьи.

— В церковных лавках продается много литературы. Покупается ли она? Какие книги более всего востребованы? Какие книги издает сегодня Церковь?

— Мы живем в то время, когда литературу о Православии издают церковные и светские издательства, а также и сами авторы. Все книги, которые распространяются в лавках при храмах и монастырях, имеют гриф Издательского совета: «По благословению Святейшего Патриарха Кирилла», «Рекомендовано к публикации» или «Допущено к распространению». Этот гриф присваивает экспертный совет (коллегия) Издательского совета. Главная задача экспертов, чтобы в книгах, которым дается гриф, правильно отражалось христианское мировоззрение и не было бы богословских ошибок.

Сегодня востребована самая разная литература: жития святых, труды по истории Церкви, аскети- ке, художественная проза, молитвословы и др.

Пользуются спросом издания отечественных писателей и богословов, особенно произведения святителя Феофана Затворника. Издательский совет реализует специальный проект по сбору материалов и публикации его творений.

Для того чтобы православные книги дошли до регионов, Издательский совет проводит выставку «Радость Слова». С ней мы посетили даже Камчатку, Чукотку, многие города Сибири, Узбекистан и Казахстан. Везде встречали живой интерес к православной книге.

Особо востребованы произведения авторов, отмеченных Патриаршей литературной премией, таких как Виктор Николаев, Алексей Варламов, Александр Сегень, Дмитрий Володихин, Владимир Крупин и другие. Отрадно, что появляются книги и документальные исследования, рассказывающие о подвиге новомучеников ХХ века.

Люди должны знать об этой странице нашей истории.

— Выдерживает ли литература конкуренцию с интернетом?

— С интернетом конкурировать невозможно. Это океан информации, в котором присутствуют и знания, накопленные человечеством, и сиюминутные новости, и развлекательные материалы. Литература — это отдельный материк в океане контента. Сегодня тиражи книг не так велики, как в советское время. Однако ассортимент намного разнообразнее, чем тридцать-сорок лет назад, когда книги в нашей стране были дефицитом.

Православная книга востребована сегодня, у нее своя читательская аудитория. Это люди, которые задумываются о смысле жизни, которые задумываются, как у них прошел день, — стали ли они ближе к Богу, не согрешили ли против ближнего своего. Чтобы лучше определить симптомы греха в себе, люди и обращаются к духовной литературе.

Пользуется спросом сегодня и художественная литература, особенно книги лауреатов Патриаршей литературной премии. Значение художественной литературы в наши дни имеет важное значение. Однако хочется, чтобы у православных людей выстраивалась четкая иерархия чтения: Евангелие, а его надо читать каждый день, жития святых, богословские труды, миссионерские новеллы, художественная литература.

— Все стремительнее происходит цифровизация каналов общения. Должна ли Церковь присутствовать в интернете и следовать новым форматам?

— Церковь использует современные средства для проповеди. Каждая епархия, почти все благочиния, приходы и монастыри имеют свои сайты. Есть проект «Батюшка онлайн», популярные священники ведут видеоблоги.

У Издательского совета есть несколько сайтов, посвященных основным проектам — Патриаршей литературной премии, духовному наследию Феофана Затворника. Постоянно обновляется интерактивная карта мероприятий «Дня православной книги», создан портал «Правчтение», где все издательства, епархии, монастыри могут представлять свои книжные новинки.

Мы записываем видеоролики мастер-классов известных писателей, проводим веб-семинары для юных литераторов и будем продолжать развивать это направление. Издательский совет активно использует цифровые технологии, поскольку они позволяют нести людям Благую весть, рассказывать о Христе, о православной культуре.

— Сегодня мы видим новое поколение молодых архиереев, которые не застали атеистической идеологии. Чем оно отличается от поколения ваших ровесников?

— Когда-то и я был молодым архиереем, и не считаю это чем-то особенным. Возьмите, апостол Петр был опытным мужем, когда шел за Христом, а апостол Иоанн — совсем юным. А кто из них прошел со Христом путь до Голгофы? Не возраст характеризует человека, а его верность Богу, готовность следовать за Христом, всегда и во всем полагаться на Бога.

По Священному Преданию и учению Церкви епископы — преемники апостолов, носители особой благодати, которая передается при посвящении — хиротонии. Это очень высокий и ответственный путь служения, требующий полной самоотдачи. Чтобы проповедовать, вести за собой людей, архиерей должен иметь покаянный дух, постоянную молитву в сердце и устремленность к Богу. Чтобы учить чистоте сердечной, надо самому знать, как очистить свою душу от греха.

Сегодня мы живем в мире, где все на виду. Паства становится более образованной, задает глубокие богословские вопросы. Сам мир стремительно меняется и приносит новые вызовы: глобализм, экономический кризис, экологические проблемы, роботизация, трансгуманизм. Все это нужно осмыслять через призму христианства.

На Церковь сегодня нет открытых гонений, но против духовенства ведется информационная война, травля. Поэтому от поколения молодых архиереев требуется собранность, требовательность к себе, образованность. Епископ не должен отгораживать себя от духовенства и мирян, а жить одной жизнью со своей паствой. Простому народу сейчас непросто живется, и епископ должен это понимать. Во всем он должен поступать с другими так, как хочет, чтобы с ним поступали. Это золотой принцип отношения к ближним, указанный нам Самим Христом.

— Есть мнение, что Церковь как некий артефакт прошлого исчезнет, так ли это?

— Церковь — это Тело Христово, сообщество людей, верующих в Господа. По словам Спасителя, «врата ада не одолеют Ее» (Мф. 16:18). Церковь будет всегда.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Высокочтимый владыка Климент!

Редакция газеты «Вечерняя Москва» поздравляет вас с юбилеем.

Вот уже многие годы вы ревностно трудитесь на благо Русской православной церкви, заботясь о том, чтобы, по слову святителя Василия Великого, прославлялось имя Божие, приумножалось и возрастало благо любви. В течение этого времени вам довелось исполнять различные церковные послушания.

И на всяком месте вашего служения вы неизменно стремитесь демонстрировать искреннее попечение о пользе церковной и о спасении вверенной вашим заботам паствы.

Предстательством священномученика Климента, папы Римского — вашего небесного покровителя — да хранит вас Господь в добром здравии на долгие годы.

Примите искренние поздравление от всего коллектива нашего издания.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Климент, митрополит Калужский и Боровский

Воскресные беседы о Евангелии

Издательством газеты «Вечерняя Москва» в 2014 году издана книга, автором которой является владыка Климент, митрополит Калужский и Боровский. Это издание является сборником его проповедей, которые были произнесены во время богослужений в разных храмах в 2013 году.

Все слова владыки расположены таким образом, что охватывают практически полностью весь годовой церковный богослужебный круг. В предисловии к изданию автор написал о том, что слышание, чтение Евангелия — очень важно и душеспасительно, однако не менее важно еще и понимать слышанное. Именно разъяснять, раскрывать смысл евангельского чтения должен каждый священнослужитель в произнесенной в храме проповеди. Книга предназначена для самого широкого круга читателей, как воцерковленных, так и новоначальных, для тех, кто имеет возможность слышать евангельские чтения в стенах храма, и тех, кто в силу каких-то обстоятельств лишен этого, но также не хотел бы остаться без назидания и душеспасительного научения.

СПРАВКА

Митрополит Климент (в миру Герман Михайлович Капалин) родился 7 августа 1949 года в поселке Удельная Раменского района Московской области. В 1974 году окончил семинарию и поступил в Московскую духовную академию. В 1978 году окончил Московскую духовную академию (МДА) со степенью кандидата богословия и оставлен при ней помощником инспектора и профессорским стипендиатом. Одновременно поручено быть преподавателем сектора заочного обучения. 7 декабря 1978 года инспектором МДА архимандритом Александром в Свято-Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры был пострижен в монашество с наречением имени Климента в честь священномученика Климента, епископа Римского. Решением Священного синода от 20 июля 1990 года был назначен архиепископом Калужским и Боровским.31 марта 2009 года решением Священного синода был назначен председателем Издательского совета Московского патриархата.

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Количество пожаров в Москве за пять лет снизилось более чем на 60 процентов
12:556 августа 2019
Город
Эксперт пояснил, почему США обвинили Китай в валютном манипулировании
12:446 августа 2019
Экономика
СК попросит об аресте обвиняемого в избиении женщины на улице Академика Королева
12:446 августа 2019
Закон
Названа дата выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы»
12:366 августа 2019
Животные
Медики рассказали, как избавиться от болей с помощью бельевых прищепок
12:356 августа 2019
Здоровье
Участников «Московского долголетия» пригласили отметить День физкультурника
12:336 августа 2019
Город
Приезжие украли 59 миллионов рублей у мужчины в Москве
12:336 августа 2019
Происшествия
Москва рассмотрит возможность использования водородных батарей на городском транспорте
12:266 августа 2019
Город
Школы и детские сады получат рекомендации по работе психологов к 1 сентября
12:166 августа 2019
Образование
Эксперты предупредили о мошенничестве при помощи фейковых видео с лицами звезд
11:596 августа 2019
Общество
Часть аэроэкспрессов в Шереметьево и поездов МЖД отменят 7–11 августа
11:596 августа 2019
Город
Ученые рассказали о смертельной опасности купания в водоемах
11:566 августа 2019
Здоровье
«Победа» приостановила продажу билетов на рейсы из Москвы в Гюмри
11:556 августа 2019
Транспорт
Названо число работающих по специальности россиян
11:396 августа 2019
Рынок труда
Победитель аукциона отреставрирует фасад и кровлю церкви Петра и Павла
11:396 августа 2019
Город
Сенатор Цеков ответил Столтенбергу на заявления о воссоединении Крыма с Россией
11:316 августа 2019
Внешняя политика
Незаконную летнюю веранду ликвидировали в парке «Кузьминки-Люблино»
11:316 августа 2019
Город
ЦБ раскрыл размер своих потерь от санации банков
11:256 августа 2019
Экономика
Названы главные ошибки в гигиене советских людей
11:166 августа 2019
Здоровье
Пожар на военном складе в Ачинске полностью ликвидирован
11:156 августа 2019
Происшествия
Один человек пострадал при пожаре на юго-востоке Москвы
11:156 августа 2019
Происшествия
Вассерман объяснил, почему власти США приняли решение разорвать ДРСМД
11:046 августа 2019
Внешняя политика
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать спелую дыню
11:046 августа 2019
Потребление
Более 10 остановочных пунктов разместят на Рижском направлении МЦД
11:006 августа 2019
Город
Работы по устройству новой хоккейной коробки и павильона стартовали в парке «Дубки»
10:496 августа 2019
Город
Задержаны участники конфликта у станции метро «Площадь Ильича»
10:436 августа 2019
Происшествия
Полиция опровергла гибель седьмого человека в ДТП под Рязанью
10:376 августа 2019
Происшествия
«Росконтроль» назвал лучшие образцы ряженки
10:236 августа 2019
Потребление
Водитель и пассажир такси ограбили мужчину в ТиНАО
10:196 августа 2019
Происшествия
Запись питомца к ветеринару стала доступна в приложении «Госуслуги Москвы»
10:086 августа 2019
Город
Водителей попросили быть внимательными при парковке из-за непогоды в Москве
10:076 августа 2019
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