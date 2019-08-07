«Роскачество» рассказало о вреде готовых завтраков
«Роскачество» провело исследование готовых сухих завтраков и выяснило, насколько они полезны.
Проверку по 50 показателям прошли 14 наиболее популярных на российском рынке торговых марок шоколадных шариков. Продукцию проверили на содержание посторонних примесей, пестицидов, группы бактерий кишечной палочки (БГКП), калия, кальция и витаминов, массовую долю клетчатки, цвет, вкус и запах.
Эксперты уделили особое внимание массовой доли сахарозы. Данный параметр позволяет определить пользу готового завтрака и его полноценность. Согласно результатам исследования, более чем в половине проверенной продукции массовая доля сахарозы превышала суточную норму сахара в два раза при рекомендуемой норме в 22 грамма.
По словам заместителя руководителя «Роскачество», систематическое употребление готовых сухих завтраков может привести к нарушению обмена веществ и ожирению. Одна порция хлопьев или шоколадных шариков составляет 380 килокалорий на 100 граммов продукта для одной порции без учета молока.
Полное исследование с рейтингом товаров будет опубликовано на портале «Роскачества» в октябре этого года.
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