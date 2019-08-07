Количество пассажиров в аэропортах Москвы с начала года выросло на восемь процентов
С начала текущего года количество пассажиров столичных аэропортов увеличилось на восемь процентов — до 54 миллионов человек. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
— Москва — это крупнейший транспортный узел страны, здесь люди делают пересадки между аэропортами, отправляются с самолетов на вокзалы, чтобы продолжить поездку. Кроме того, с каждым годом в столицу приезжает все больше туристов, — подчеркнул Максим Ликсутов.
По его словам, все пассажиры аэропортов города должны быть уверены в высоком уровне сервиса и качестве перелетов. Он также напомнил, что до всех трех столичных аэровокзалов можно добраться на аэроэкспрессе или наземном городском транспорте, передает агентство городских новостей «Москва».
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